سعفان يلتقى تحالف 3 شركات لتسهيل عودة العمالة للمشاركة فى إعمار ليبيا

جدة - نرمين السيد - فى مستهل اللقاء، رحب وزير القوى العاملة، بالحضور، مؤكدا حرص الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة على العمالة المصرية فى الخارج والداخل، لتذليل جميع الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده، خصوصًا فى دولة ليبيا الشقيقة للعمل فى مشروعات إعادة الإعمار.

وأكد الوزير، أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية، ككيانات مصرية، داعمة لهم، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبى، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل فى جميع المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبى وفقا للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة.

ووجه الوزير، مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء فى عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة فى العمل داخل دولة ليبيا، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل فى المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User وpassword خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

واستفسر الوزير من ممثلى الشركات الحضور، عن المشكلات والمعوقات التى يواجهونها خلال الفترة الأخيرة، للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبى، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعى والصحى وفقا لما يقره القانون الليبى والمصرى، مع الأخذ فى الاعتبار الاستثناءات المتعلقة بالأوضاع التى تمر بها دولة ليبيا الشقيقة.

ووجه الوزير، بإشراك بعض شركات الخدمات للمشاركة فى تلك المشروعات بجانب شركات التحالف، وتزويد الجانب الليبى بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبى.

من جانبه قدم سامح هلال ممثل إدارة الموارد البشرية بشركة حسن علام، الشكر والتقدير للوزير على حرصه الدائم على مصلحة الشركات والعمالة داخلها، فى مصر والدول الخارجية، مؤكدا أن التحالف يعمل حاليا خطط عمل لكل المشروعات التى سيتم تنفيذها من أجل تحديد الإحتياجات الخاصة بها من حيث أعداد العمال والتخصصات المطلوبة، وفقا للإجراءات التى تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية بالتعاون مع الجانب الليبى.

وأشار إلى أن تحالف الشركات العاملة، يمتلك من الخبرات فى مجال الإنشاءات والطرق والكبارى ما يؤهله للعمل داخل دولة ليبيا وغيرها من الدول، ويتواجد فيه جميع التخصصات المطلوبة من مهندسين وعمالة فنية مدربة وإداريين، ويضم موظفين من الشركات الثلاث، منوها بأنه سيتم زيادة تلك الأعداد فى حالة زيادة المشروعات الموكلة للتحالف.

بدوره قدم نبيل شنودة مدير عمليات شركة أوراسكوم، الشكر والتقدير للوزير على اهتمامه البالغ على مصلحة الشركات التى ستقوم بالعمل فى مشروعات إعمار ليبيا، مشيرا إلى أنه تم تأسيس 3 أفرع بالفعل للتحالف داخل الأراضى الليبية، كما يتم حاليا العمل على الاعتمادات المالية بين الطرفين للبدء فى سفر العمالة بعد انتهاء شهر رمضان، بالكامل داخل المشروعات التى سيتم تنفيذها، كما أن هناك مجموعة مشروعات ما زالت تحت الدراسة بدءا من الجانب الغربى إلى الجانب الشرقى والجنوبى من الدولة الليبية.

حضر اللقاء من ممثلى تحالف الشركات، محمد فتحى مدير إدارة الموارد البشرية بشركة رواد الهندسة الحديثة، وحنان كامل مدير عام إدارة الموارد البشرية بشركة أوراسكوم، ومحمد مصطفى القرش مدير فرع رواد ليبيا، وريمون ألفونس مدير فريق العمل.

وحضر من الوزارة، خالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأحمد يوسف مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، ورضا العربى عضو المجموعة الفنية للوزير.