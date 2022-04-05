تراشق ألفاظ.. القصة الكاملة لخناقة منة جلال وطليق منة عرفة

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تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة التريند بمحرك البحث الأشهر جوجل وأثارت ضجة بسبب تصريحاتها الأخيرة في برنامج سابع سما مما أدى إلى خلاف بين طليقها وفنانة أخرى.

دوت الخليج يرصد خناقة طليق منة عرفة ومنة جلال

خناقة طليق منة عرفة ومنة جلال

أثارت منة عرفة الضجة وجدل بسبب تصريحاتها خلال برنامج سابع الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر شاشة قناة النهار الفضائية، ووجهت حديثها للفنانة إلهام شاهين وقالت: “احتفظي برأيك لنفسك هو حد طلب رأيك هو إحنا لازم نتباس”.

مما تسبب في غضب الفنانة منة جلال التي ردت على منه عرفة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: “منة عرفة انتى رصيدك ايه عشان تتكلمى بالطريقة دي، وبأسلوب غير محترم فى برنامج على النجمة إلهام شاهين”.

تصريحات منة عرفة

وأضافت: “طب حتى احترمى فرق السن وقولى استاذة مش انتى.. شوفلها حد يتجوزها ويخلصنا ايه الأسلوب ده اتعلمي حتى من الأجيال اللى قبلك عشان تعرفى تحترمى النجوم الكبار مرار طافح بجد”، ولم يصمت بعدها محمود المهدي طليق منة عرفة الذي رد قائلًا: “يابت ده وانتي رايحة أنا راجع، ماتهدى على نفسك انتى والكبيرة بتاعتك أنا معرفش ديانتكم إيه والله بس منة لسه على ذمتي”.

واستكمل محمود المهدي تعليقه قائلًا: “ومسمحش لحد من الوسط النضيف أوي بتاعكم يجيب سيرتها، ويا جماعة أنا متكفل بالفرح ليها هي والمعلمة بتاعتها والله أد كلامي”، ثم علقت منة جلال على ما قاله: “أنا مش هرد عليك أنا نقابتى نقابة المهن التمثيلية هى اللى هتعرف ترد عليك كويس”.

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يذكر أن الفنانة منة عرفة حلت ضيفة الإعلامية راغدة شلهوب بالحلقة الثانية من برنامج سابع سما، المذاع عبر قناة النهار وكشفت خلال لقائها التلفزيوني الأخير العديد من أسرار حياتها موضحة أنها مازالت زوجة محمود المهدي ولم تتطلق بسبب إجراءات الطلاق التي تستغرق وقت طويل كما اعترفت بمحاولة انتحارها من قبل مما جعلها تتصدر التريند بعد الحلقة.