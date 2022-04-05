/690222/نيللي-كريم-وزوجها-ضيوف-نجوم-السماء-في-مغامرة-جديدة-الليلة

تعرض شاشة قناة on الفضائية، اليوم الثلاثاء حلقة جديدة من برنامج نجوم السماء تحل فيها الفنانة نيللي كريم، وزوجها هشام عاشور ضيفا على البرنامج.

دوت الخليج يكشف كواليس لقاء نيللي كريم وزوجها في نجوم السماء

نيللي كريم وهشام عاشور

تظهر الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الاسكواش الأسبق هشام عاشور في مغامرة جديدة ببرنامج نجوم السماء حيث يكشف البرنامج كل حلقة مكانا جديدا في مصر من السماء، عبر السكاي دايفينج من مكان مختلف.

يشار أن حلقات البرنامج تم تصويرها في عدة أماكن بمصر مثل الفيوم، ومدينة الجلالة، والأهرامات وسقارة والعلمين الجديدة والأقصر، والنوبة وشرم الشيخ ووسط البلد وبورسعيد وطابا ونويبع والإسماعيلية والغردقة والمنصورة والسويس ودمياط.

برنامج نجوم السماء رمضان 2022

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم مثل دينا الشربيني، ورانيا يوسف، ومحمود الونش، ومحمد فراج وبسنت شوقي، وهبة مجدي ومحمد محسن، وهدى المفتي، ومايان السيد، وعلا رشدي وأحمد داود، وشريف مدكور، ونيللي كريم، وهشام عاشور، وهايدي موسى، وآدم الشرقاوي، وسلمى أبو ضيف.

وفي سياق آخر، تنافس الفنانة نيللي كريم ضمن السباق الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل فاتن أمل حربي الذي حظي بتفاعل كبير من الجمهور وهو كتابة الكاتب والإعلامي إبراهيم والإخراج لـ مدحت العدل.

نيللي كريم رمضان 2022

يذكر أن الفنان أحمد داود كان قد رد على طلب نيللي كريم بتدخل محامي مسلسل "سوتس بالعربي" لمساعدة "فاتن" الشخصية التي تجسدها خلال أحداث مسلسل "فاتن أمل حربي" لحل مشاكلها مع طليقها، وكتب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تعاليلي بكرة الساعة 4 اللوكيشن … أقصد المكتب المحامي آدم منصور”.‎

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يشار أن فاتن التي تجسد شخصيتها نيللي كريم تعيش معاناة كبيرة بعد طلاقها، وظهرت في الحلقة الثانية تستعين بمحامي يدعى شكيب الإسكندراني الذي مهد لها المعركة التي ستخوضها، ويضم العمل في بطولته بجانب نيللي كريم، كلا من شريف سلامة، محمد ثروت، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني وآخرين والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى والإخراج لـ ماندو العدل.