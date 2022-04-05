سعفان يلتقي تحالف 3 شركات مصرية لتذليل أية صعوبات أمام سفر العمالة...

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، لقاء مفتوح مع ممثلي تحالف شركات "أوراسكوم للإنشاءات"، و"حسن علام للإنشاءات" "رواد الهندسة الحديثة" ، فى إطار سعى الوزارة لتسهيل سبل عودة العمالة المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار ليبيا .

فى مستهل اللقاء ، رحب وزير القوى العاملة بالحضور ، مؤكداً حرص الحكومة المصرية ووزارة القوى العاملة على العمالة المصرية فى الخارج والداخل، لتذليل كافة الصعوبات والمشكلات أمامهم قبل السفر وبعده ، خاصة فى دولة ليبيا الشقيقة للعمل فى مشروعات إعادة الإعمار .

وأكد الوزير ، أن الوزارة حريصة كل الحرص على مصالح الشركات المصرية العاملة داخل الدولة الليبية ، ككيانات مصرية ، داعمة لهم ، كما تسعى إلى تسهيل أعمالها بالتنسيق والتعاون مع الجانب الليبي ، لدراسة سوق العمل والتخصصات والاحتياجات المطلوبة من العمالة المدربة والمؤهلة للعمل فى كافة المشروعات المبرمة بين تحالف الشركات والجانب الليبي وفقاً للقوانين وقواعد واشتراطات العمل داخل الدولة الليبية الشقيقة .

ووجه الوزير، مركز معلومات الوزارة بسرعة البدء فى عمل منظومة إلكترونية مؤمنة مخصصة للشركات المصرية العاملة أو الراغبة فى العمل داخل دولة ليبيا ، يمكن من خلالها تسجيل العمالة المقرر سفرها للعمل فى المشروعات المشتركة بملف خاص، ويكون لكل شركة User و password

خاص بها على هذه المنظومة تستطيع الشركة من خلاله تسجيل أعمالها ومتابعة أحوال العمالة.

واستفسر الوزير من ممثلي الشركات الحضور ، عن المشكلات والمعوقات التى يواجهونها خلال الفترة الأخيرة ، للعمل على حلها بالتنسيق مع الجانب الليبي ، وكذلك إجراءات الاستقدام للعمالة ، وأوضاعهم من حيث التأمين الاجتماعي والصحي وفقاً لما يقره القانون الليبي والمصري ، مع الأخذ فى الاعتبار الاستثناءات الخاصة بالأوضاع التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة .

ووجه الوزير، بإشراك بعض شركات الخدمات للمشاركة فى تلك المشروعات بجانب شركات التحالف ، وتزويد الجانب الليبي بالعمالة الفنية المدربة القادرة على إحداث الفارق من خلال جهودها وأعمالها لخدمة المجتمع الليبي .

من جانبه قدم سامح هلال ممثل إدارة الموارد البشرية بشركة حسن علام ، الشكر والتقدير للوزير على حرصه الدائم على مصلحة الشركات والعمالة داخلها ، فى مصر والدول الخارجية ، مؤكداً أن التحالف يقوم حالياً بعمل خطط عمل لكل المشروعات التى سيتم تنفيذها من أجل تحديد الإحتياجات الخاصة بها من حيث أعداد العمال والتخصصات المطلوبة ، وفقاً للإجراءات التى تقدمها وزارة القوى العاملة المصرية بالتعاون مع الجانب الليبي .

وأشار إلي أن تحالف الشركات العاملة ، يمتلك من الخبرات فى مجال الإنشاءات والطرق والكباري ما يؤهله للعمل داخل دولة ليبيا وغيرها من الدول ، ويتواجد فيه جميع التخصصات المطلوبة من مهندسين وعمالة فنية مدربة وإداريين ، ويضم موظفين من الشركات الثلاث منوها إلي أنه سوف يتم زيادة تلك الأعداد فى حالة زيادة المشروعات الموكلة للتحالف .

بدوره قدم نبيل شنودة مدير عمليات شركة أوراسكوم ، الشكر والتقدير للوزير علي اهتمامه البالغ علي مصلحة الشركات التي ستقوم بالعمل في مشروعات إعمار ليبيا، مشيراً إلى أنه تم تأسيس 3 أفرع بالفعل للتحالف داخل الأراضي الليبية ، كما يتم حالياً العمل على الاعتمادات المالية بين الطرفين للبدء فى سفر العمالة بعد انتهاء شهر رمضان ، بالكامل داخل المشروعات التى سيتم تنفيذها ، كما أن هناك مجموعة مشروعات ما زالت تحت الدراسة بدءاً من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي والجنوبي من الدولة الليبية.

حضر اللقاء من ممثلي تحالف الشركات ، محمد فتحي مدير إدارة الموارد البشرية بشركة رواد الهندسة الحديثة ، وحنان كامل مدير عام إدارة الموارد البشرية بشركة أوراسكوم ، ومحمد مصطفي القرش مدير فرع رواد ليبيا ، وريمون ألفونس مدير فريق العمل.

وحضر من الوزارة ، خالد رضوان مستشار الوزير للمعلومات، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وأحمد يوسف مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير ، ورضا العربي عضو المجموعة الفنية للوزير.