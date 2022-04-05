جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول تمويل المشاريع البحثية

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان: «سبل وفرص تمويل المشاريع البحثية»، وهى مخصصة للباحثين المهتمين بالبحث العلمى، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وحاضر فى الورشة Prof. Lakhdar Boukerrou الأستاذ بجامعة فلوريدا.





وأكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على حرص الجامعة على عقد ورش العمل بما يسهم فى دعم منظومة البحث العلمى، والمساهمة فى تحفيز وتمكين مقومات التميز فى البحث العلمى والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمى ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليا تسهم فى الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعى بالبحث العلمى نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقى فى مجالات المشروعات الممولة بما يخدم الخطة البحثية التى تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

كما أكدت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا لتحويل الأفكار الواعدة والبحوث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، والتى تمثل حلولا علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأفاد الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، أن فرص تمويل الأبحاث العلمية والمشروعات البحثية من جهات خارجية تمثل أولوية كبيرة للغاية بالنسبة للجامعة، حيث أن فرص التمويل تؤدى إلى مشروعات بحثية متميزة لنشر دولى يفيد فى التصنيف وهذا له مردود كبير على الجامعة.

وتضمنت ورشة العمل إلقاء الضوء على جامعة فلوريدا الدولية وهى جامعة حكومية تقع فى ميامى تأسست عام 1965 وهى من أكبر 15 جامعة فى الولايات المتحدة من حيث المساحة، وتحدث سيادته عن البرامج المتاحة بجامعة فلوريدا حيث تقدم الجامعة أكثر من 200 من برنامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه فجامعة فلوريدا تقدم كل البرامج التى تناسب اهتمامات الطلاب.

كما تم عرض فيلم وثائقى عن التصنيفات الدولية للجامعة، حيث حصلت جامعة فلوريدا على تصنيفات مميزه حيث تم تصنيف برامج الدراسات العليا بين أفضل برامج الجامعات الحكومية، حيث تقدم جامعة فلوريدا بيئة شاملة ومتكاملة لدراسة برامجها، وتهتم الجامعة بالبحوث باعتبارها عنصرا رئيسيا فى رسالتها.

كما تناول خلال ورشة العمل الدرجات العلمية الممنوحة، ونفقات البحث العلمى للتعليم العالى، الإنفاق العالمى على البحث العلمى من 2018-2020، إجمالى الإنفاق العالمى على البحث والتطوير، كذلك وكالات التمويل الأمريكية مثل فولبرايت وغيرها، وشرح تمويل مجالات البحث الفيدرالية للأعوام الخمسة الماضية، وكذلك عرض براءات الاختراع البحثية المدعومة، وسبل الشراكة بين الجامعات.