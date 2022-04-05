محافظ الغربية يتابع توافر السلع الغذائية وانضباط الأسعار

ووجه محافظ الغربية جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدى لمحاولات بعض التجار الجشعين فى حجب السلع الغذائية الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة فى الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.
وأوضح المحافظ، أنه تم توفير 77 من الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لعرض وبيع جميع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.
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