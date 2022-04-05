محافظ الغربية يتابع توافر السلع الغذائية وانضباط الأسعار

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى اليوم الثلاثاء، جهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء فى توفير السلع الغذائية للمواطنين وضبط أسعارها خاصة فى المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة التى أقامتها المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم.





ووجه محافظ الغربية جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدى لمحاولات بعض التجار الجشعين فى حجب السلع الغذائية الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة فى الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وأوضح المحافظ، أنه تم توفير 77 من الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لعرض وبيع جميع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.