عاجل- الحكومة تعلن حزمة استثمارية تحفيزية للاقتصاد

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه على الرغم من ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى والمصرى، إلا أن جهود وخطط الاستثمار ما تزال قائمة.





جاء ذلك فى الانفوجراف الذى نشره مركز المعلومات اليوم الثلاثاء بعنوان "حزمة استثمارية تحفيزية للاقتصاد المصرى بالعام المالى 2023/2022"، مستعرضًا أبرز القطاعات المستهدفة بالاستثمارات خلال العام المالى الجديد 2023/2022، متوقعًا أن يشهد معدل الاستثمار زيادة بنسبة 15.2%، لتشكل الاستثمارات العامة 78% من جملة الاستثمارات. وأوضح أن خطة العام المالى الجديد 2023/2022 تستهدف عدة قطاعات وخدمات منها: إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق القومية والاستراتيجية، وإنشاء 115 محطة معالجة صرف صحى، وإقامة 27 محطة تحلية مياه. بالإضافة إلى تأهيل وتبطين 6000 كم من الترع، وكهربة 1000 كم من إشارات السكك الحديدية، والانتهاء من 47 محطة ضمن مشروع القطار السريع.

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