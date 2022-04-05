توجيه السيسى بضمان التشغيل الأمثل لمنظومة «السلامة العامة» يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتنسيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة، لمجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، فى إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى ــ القائم بأعمال وزير الصحة والسكان ــ واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق رئيس لجنة المحمول العسكرى.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذى لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة».

وقد اطلع الرئيس على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية فى بعض المحافظات، تمهيدا لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، من خلال ربط عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسى وغرفة عمليات تخصصية، فى كل محافظة لتلقى بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين.

كما تم فى السياق نفسه، استعراض الجهود التنسيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة، للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها فى التمكن اللحظى والتعامل الفورى مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها ولإنهائها، مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقا لأحدث المعايير العالمية.

وأكدت صحيفة (الأهرام) - فى افتتاحيتها اليوم الثلاثاء التى حملت عنوان "توافر السلع فى الأسواق" - أن الدولة ومؤسساتها المختلفة تبذل جهودا كبيرة ومتواصلة لضمان توافر السلع والمنتجات فى الأسواق لتلبية متطلبات واحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة خاصة فى شهر رمضان الكريم.

وأوضحت الصحيفة أن استراتيجية الدولة ترتكز على عدة مستويات أولها زيادة عدد المنافذ الحكومية والتموينية فى كافة أرجاء الجمهورية لتوفير كل أنواع السلع والمنتجات للمواطنين بسهولة وبأسعار مناسبة لدخول المواطنين، وثانيها، التخطيط المستمر لتأمين المخزون الاستراتيجى لجميع السلع الغذائية الأساسية خاصة القمح والأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن والأسماك وعدم وجود أية مشكلة فى توفير تلك السلع للمواطنين.

وأشارت إلى أن ثالث المستويات مساهمة معارض "أهلا رمضان" المنتشرة فى كل المدن المصرية فى توفير مستلزمات المواطنين من السلع الغذائية والمنتجات الأخرى بأسعار أقل من السوق، وكذلك منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للقوات المسلحة والشرطة والتى تؤكد دور هاتين المؤسستين الوطنيتين فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب دورها الوطنى فى حماية أمن البلاد واستقرارها، وهو ما كان له أثره الواضح فى توافر السلع فى الأسواق وبأسعار منخفضة، لافتة إلى أن المستوى الرابع هو استهداف الدولة لتحقيق الاكتفاء الغذائى من السلع والمنتجات الأساسية خاصة السلع الإستراتيجية وذلك من خلال التوسعات الأفقية والرأسية فى الأراضى المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية والتوسع فى مساحات زراعة القمح وتقديم الحوافز المالية للفلاحين لزراعته وتوريده، كذلك التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية.

ونوهت الصحيفة بالتوسع فى إنتاج الأسمدة لزيادة الإنتاج الزراعى وتعظيم مستلزماته، بالتزامن مع توسع الدولة فى الصناعات الغذائية المختلفة والتى شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع توسع الدولة فى إنشاء المزارع السمكية ومزارع الدواجن لتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتصدير الفائض.

وأكدت أن المواطن يلمس بنفسه نتائج جهود الدولة على أرض الواقع من خلال توافر جميع السلع والمنتجات بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، وهو ما يؤكد أن المواطن هو الهدف من التنمية وهو أداتها فى ذلك الوقت، وهذا ما يميز الجمهورية الجديدة التى تستهدف الارتقاء بالمواطن المصرى ورفع مستوى معيشته.

وسلطت صحيفة (المصرى اليوم) الضوء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة فى الخدمات الطبية التى يقدمها.

كما وجه الرئيس بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، وذلك على غرار أعرق أكاديميات الرياضيات على مستوى العالم، وذلك بهدف احتضان النوابغ فى هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمى لهم، بما يساهم فى الربط الأكاديمى بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة، وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبرانى فى مصر.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «متابعة الموقف التنفيذى لأهم المشروعات القومية فى قطاعى الصحة، والتعليم العالى والبحث العلمى».

وقال المتحدث الرسمى إن عرض فى هذا الإطار مخطط تطوير معهد ناصر، والذى سيشمل إضافة مبان جديدة لأمراض الباطنة والأطفال، والعيادات الخارجية، ومركز ومعمل لأبحاث الأمراض الوراثية، إلى جانب مهبط للطائرات وخدمة الإسعاف النهرى، وتوسيع مبنى الأورام، مشيرا إلى أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية فى مصر، حيث يستقبل حوالى مليون و600 ألف متردد على المعهد سنويا ما بين جراحات متقدمة وعلاج للأورام وزرع للنخاع والأعضاء واستقبال طوارئ وعيادات خارجية.

كما استعرض وزير التعليم العالى أهم أنشطة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين بجلاسجو فى مصر، والتى ستبدأ خلال العام الحالى فى تقديم برامج تدريبية وعقد امتحانات الزمالة فى تخصص أمراض العيون بالتعاون مع معهد بحوث أمراض العيون، وتخصص طب الأسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وفى هذا السياق، وجه الرئيس بإنشاء مقر دائم فى العاصمة الإدارية الجديدة للكلية الملكية البريطانية.

وعرض الوزير أهم التطبيقات المقترحة التى ستعمل من خلالها أكاديمية علوم الرياضيات، خاصة الحواسب الإلكترونية، وتكنولوجيا الإنترنت، والطيران، والفلك والفضاء، ومعالجة البيانات والبرمجة.. مشيرا إلى أن إنشاء الأكاديمية سيؤدى إلى بناء «كتلة حرجة» من العلماء المصريين فى علوم الرياضيات، خاصة أن مصر تحتل المركز 39 عالميا فى هذا المجال.

كما شهد الاجتماع اطلاع الرئيس على مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة، لاسيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن الموقف الحالى لتقدم الأعمال فى عدد من المشروعات القومية، خاصة المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل والمشروع القومى للبلازما، إلى جانب تطورات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر.

وألقت صحيفة (الشروق) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقطاع صناعة الدواء وتوجيهاته المستمرة بأهمية دعم التنافسية العالمية فى هذا المجال، والتوسع فى الحصول على الاعتمادات الدولية، إلى جانب ضرورة العمل على تعظيم الاستغلال الأمثل للكوادر والطاقات البشرية والإمكانات المحلية المتميزة استكمالا لقصص النجاح التى تؤكد وجود نظام رقابى دوائى وطنى قوى وفاعل ومتكامل طبقا للمعايير العالمية.

وثمن مدبولى ـ خلال استعراضه تقريرا من الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بحصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات ـ الجهود المبذولة فى هذا القطاع خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القطاع واجه تحديات كبرى آخرها جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك لم تشهد السوق المصرية نقصا فى الأدوية، بل استطعنا التنسيق لتصنيع لقاحات لمواجهة كورونا محليا، موجها الشكر للعاملين فى القطاع سواء الحكومى أو الخاص.

وأشار رئيس هيئة الدواء إلى ما أعلنت عنه الصحة العالمية مؤخرا من حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد المنظمة فى مجال اللقاحات على مستوى النضج الثالث، فى نظام تقييم الجهات الدوائية الرقابية للمنظمة، وبعد اجتيازها لكل الاختبارات والتقييمات من قبل المختصين بالمنظمة خلال زيارتهم الرسمية للهيئة فى مارس الماضى.

وأوضح أنه بهذا الاعتماد تكون مصر أول دولة فى الشرق الأوسط تحصل عليه، ويعد اعترافا بقوة السلطة الرقابية الدوائية المصرية ويؤهلها لأن تكون إحدى الدول المرجعية التى يمكن الاعتماد عليها فى العمل الرقابى الدوائى عالميا، وهو ما يعتبر إنجازا جديدا يؤكد الثقة العالمية فى النظام الرقابى الدوائى المصرى إلى جانب ما سيسهم فيه ذلك من جذب لمزيد من الاستثمارات لسوق الدواء المصرية وفتح آفاق تصديرية للقاحات المصرية بالأسواق الخارجية.

وأضاف رئيس هيئة الدواء أن الاعتماد يعد استحقاقا لأول وأهم متطلبات إعلان المنظمة فى 18 فبراير الماضى خلال القمة السادسة بين الاتحادين الأوروبى والإفريقى فى بروكسل عن اختيار مصر ضمن أول 6 دول لتلقى التكنولوجيا لإنتاج لقاحات «mRNA» فى القارة الإفريقية‪‬ عقب قيام مصر باستيفاء أهم المتطلبات اللازمة لإنتاج هذه اللقاحات وهو ما يؤكد الخطوات الحثيثة والجادة التى تنتهجها الدولة للوصول بصناعة الدواء المحلية للعالمية.

من جانبها، ذكرت هيئة الدواء المصرية أن هذا النجاح تم بالتعاون مع مؤسسات الدولة العاملة فى القطاع الصحى خاصة وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أنها تمكنت من استيفاء كل معايير المنظمة والمعايير الدولية الصحية العالمية للحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات فيما يخص اللقاحات محلية الصنع والمستوردة.

وتناولت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة فى أسعار أى سلعة.

وأشار مدبولى إلى أننا لا نستهدف أن يخسر التجار، لكن لن نسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالغ فيها فى أسعار السلع الأساسية، لافتا إلى رصد شكاوى من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحلات والسوبر ماركت فى أسعار بعض السلع.

وأكد أن قائمة الأسعار العادلة تسهم فى الحد من هذه الممارسات، خاصة أن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقى الشكاوى، والتعامل معها على الفور.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الإستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبدالمقصود رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى الجهات المعنية.