القوى العاملة بالإسكندرية تنظم محاضرة حول ثقافة العمل الحر

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، محاضرة لطلبة كلية الحقوق بجامعة فاروس تحت عنوان: "جهود وزارة القوى العاملة فى دفع عجلة التنمية واستقرار سوق العمل وآليات عمل المكاتب الميدانية".





وجاءت الندوة فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجامعة والوزارة لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والتعريف بقانون العمل بالقطاع الخاص.

فى مستهل المحاضرة نقل عبدالونيس عبدالله مدير منطقة القوى العاملة برج العرب، للطلاب تحيات وزير القوى العاملة محمد سعفان، وتهنئته لهم بحلول شهر رمضان المعظم، داعيا لهم بالتوفيق فى دراساتهم وتمنياته لهم بالنجاح، مؤكدا أهمية نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن أهمية تدريب طلبة كلية الحقوق على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة، من أجل إنتاج شباب واعى ومثقف يجمع بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية ليكون قادرا على المنافسة فى أسواق العمل سواء الداخلية أو الخارجية فى ظل عالم جديد متغير يعتمد على الابتكار والإبداع، ويشهد التسارع فى ظهور مهن جديدة ومستحدثة واندثار مهن كانت تستوعب أعدادا هائلة من العمالة.

وتناول مدير منطقة القوى العاملة برج العرب، خلال المحاضرة عدة نقاط تمثلت فى توفير القوى العاملة فرص عمل للشباب ودعم ريادة الأعمال، وتوجيه وإرشاد المنشآت الامتثال لمعايير العمل الوطنية، وإيجاد بيئة عمل آمنة، وضرورة أن تكون السلامة والصحة المهنية منهج حياة، ودور وزارة القوى العاملة فى رعاية الفئات الأولى بالرعاية "ذوى الهمم والعزيمة، والمرأة، والأطفال".

وتم إلقاء الضوء على مشروع قانون العمل الجديد الذى من المنتظر أن يخرج للنور قريبا بعد مناقشته فى مجلس النواب لتواكب المتغيرات التى طرأت على سوق العمل مما يسهم فى استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفى العمل والإنتاج.

وفى ختام المحاضرة توجه الطلبة بالشكر والعرفان للدور الذى تقوم به وزارة القوى العاملة ومديرياتها بالمحافظات، معربين عن تقديرهم للجهود غير المسبوقة التى تبذلها الوزارة بقيادة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وحرصه الشديد على أن تكون القوى العاملة فى تفاعل مستمر مع طلاب الجامعات المصرية.