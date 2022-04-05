الأرصاد تعلن درجات الحرارة حتى الأحد المقبل (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ولفتت الأرصاد إلى أنه يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا، ويكون معتدلا ليلا على جميع الأنحاء، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

العظمى الصغرى

القاهرة 39 22

الاسكندرية 36 20

وادى النطرون 37 18

طنطا 37 19

شبين الكوم 36 19

دمنهور 37 20

بلطيم 38 21

مطروح 37 20

السلوم 38 21

سيوة 37 22

بورسعيد 35 20

دمياط 35 20

الزقازيق 37 20

المنصورة 36 19

الاسماعيلية 39 19

السويس 40 19

العريش 31 19

رفح 30 20

رأس سدر 39 19

نخل 37 18

نويبع 38 19

طابا 36 20

كاترين 30 19

الطور 35 20

شرم الشيخ 35 24

الغردقة 34 23

مرسى علم 36 22

الفيوم 40 20

بنى سويف 40 20

المنيا 39 21

أسيوط 40 20

سوهاج 42 22

قنا 41 22

الأقصر 42 23

أسوان 41 24

ادفو 41 21

أبوسمبل 41 22

الوادى الجديد 42 24

حلايب 33 20

شلاتين 35 19