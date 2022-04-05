تطوير المناطق الريفية.. الزراعة: تم ضخ هذا المبلغ الضخم خلال 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - وقال فى تصريحات تليفزيونية له، مساء أمس الإثنين، إن الدولة اتخذت خطوات جادة من 2014 وحتى الآن، لتعظيم الأمن القومى الغذائى بمختلف جوانبه، حيث ضخت الدولة مئات المليارات، لتطوير قطاع الزراعة.

ولفت متحدث الزراعة إلى أنه تم ضخ 700 مليار جنيه لتطوير الحياة فى المناطق الريفية منذ 2014، لافتا إلى أن ان محصول القمح تم تسعيره قبل موسم الزراعة، لتشحيع المزارعين على الإنتاج.