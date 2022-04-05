/690216/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة بنفيكا ضد ليفربول ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق مانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق بنفيكا ضد ليفربول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium.

مواعيد مباريات الدوري الاماراتى

يخوض العين ضد الوصل، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثمنة مساءً.

يخوض فريق خورفكان ضد بني ياس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

حسم النادي الاهلي الفوز أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، أحرزه اللاعب حسين الشحات في أولى لمساته بصناعة ممتازة من اللاعب أحمد عبد القادر، وذلك في اللقاء المقام على ملعب إستاد الأهلي والسلام في اطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 74 الهدف الاول للنادي الاهلي أمام نادي الهلال السوداني ، بعد صناعة ممتازة من اللاعب أحمد عبد القادر وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

هذا وحرصت جماهير الأهلي على دعم اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي، وذلك بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال في المبارة المؤهلة لبطولة كأس العالم.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.