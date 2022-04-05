جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات تليفزيونية له، إن معهد ناصر ستحول إلى مدينة طبية متكاملة، وسوف تقدم فيها كل الخدمات الصحية للمرضى.
وأضاف أن مستشفى معهد ناصر سيكون به مبنى كغرف عمليات "اليوم الواحد"، وغرف أسرَّة الإقامة والحضانات، كما يتم إنشاء مركز متخصص للأبحاث وقاعة للمؤتمرات، وعديد من المبانى الأخرى.
ولفت متحدث الصحة إلى أن هناك توجيها رئاسيا بأن يكون فى كل محافظة مستشفى أو أكثر، يقدم خدمات نموذجية توفر كل شىء للمرضى.
وعن إصابات كورونا، أكد عبد الغفار أنه خلال الـ6 أسابيع الماضية، نشهد انخفاضا واضحا فى معدل الإصابات، مؤكدا أن نسب الإشغال فى المستشفيات لم تتخطى 8%، ونسب الإشغال على أجهزة الأكسجين لم تتخطى 12%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيبقى حاجة تانية.. متحدث الصحة يكشف آخر عمليات تطوير معهد ناصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.