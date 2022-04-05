هيبقى حاجة تانية.. متحدث الصحة يكشف آخر عمليات تطوير معهد ناصر

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات تليفزيونية له، إن معهد ناصر ستحول إلى مدينة طبية متكاملة، وسوف تقدم فيها كل الخدمات الصحية للمرضى.

وأضاف أن مستشفى معهد ناصر سيكون به مبنى كغرف عمليات "اليوم الواحد"، وغرف أسرَّة الإقامة والحضانات، كما يتم إنشاء مركز متخصص للأبحاث وقاعة للمؤتمرات، وعديد من المبانى الأخرى.

ولفت متحدث الصحة إلى أن هناك توجيها رئاسيا بأن يكون فى كل محافظة مستشفى أو أكثر، يقدم خدمات نموذجية توفر كل شىء للمرضى.

وعن إصابات كورونا، أكد عبد الغفار أنه خلال الـ6 أسابيع الماضية، نشهد انخفاضا واضحا فى معدل الإصابات، مؤكدا أن نسب الإشغال فى المستشفيات لم تتخطى 8%، ونسب الإشغال على أجهزة الأكسجين لم تتخطى 12%.