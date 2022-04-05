/690211/باسم-يوسف-حطمني-و-سما-المصري-ابتزتني--تصريحات-قوية-لـ-ريهام-سعيد-في-ورا-الشمس

حلت اليوم الإعلامية والفنانة ريهام سعيد ضيفة مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «ورا الشمس» المقرر عرضه يوميًا، وذلك عبر شاشة قناة الشمس طوال شهر رمضان الكريم.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات ريهام سعيد في برنامج ورا الشمس وذلك خلال السطور القادمة

صرحت ريهام سعيد خلال الحلقة الرابعة من برنامج ورا الشمس أنها تبلغ من العمر حوالي 48 عام، وأنها قد ندمت على العديد من الأمور التي فعلتها والتي سببت في غضب وسخط الكثير عليها، وترى ريهام أن ذلك سببه مهنتها كمذيعة، وأنها لم تكن تقصد أن تضايق أحد، وأشارت إلى أنها عاشت مأساة بالفعل من حياتها المهنية، وأن البوست التي قامت بكتابته عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وذكرت فيه أسماء شخصيات بعينها، رفضت فيه أيضًا ذكر العديد من الأسماء الأخرى، لوصفها لهم بأنهم «ناس ملهاش لازمة».

ريهام سعيد وفتاة المول

وتطرق الحديث عن فتاة المول، وقالت أنها هي من سلمت الصور التي أثارت الجدل بنفسها للإعداد، وبعد ذلك قامت بإبتزازها، وقالت أن سما المصري هي الأخرى قامت بإبتزازها، وكلًا منهما قد حصل على مليون جنيه مقابل تنازلهم عن قضاياهم المقيدة ضدها.

ريهام سعيد وفترة سجنها

كما تحدثت ريهام سعيد عن فترة سجنها والتي وصفتها بالمأساة، وأشارت إلى أنها رفضت زيارة أولادها لها أثناء تواجدها هناك، وقالت: «مكنتش عايزاهم يشوفوني بالمنظر ده»، وأكدت أنها تعلمت الكثير من الدروس في هذه المدة، وأنها بدون زوجها لا تساوي شئ.

ريهام سعيد توصف أصدقائها بـ الأندال

ووصفت ريهام أصدقائها بـ«الأندال» مشيرة إلى أن من وقف جوارها أثناء تواجدها في السجن كانوا أهلها وأقاربها، وأيضًا أصدقاء شقيقتها، والتي ترى أنهم من الممكن أن يكونوا وقفوا بجانبها في هذه المحنة بسبب شقيقتها، وصرحت أنها ندمت من مشاركتها في مسلسلي «المرسى والبحار»، و«مسك الليل»، ووصفت المسلسلين وقالت عنهم «وحشين».

ريهام سعيد وقضية سما المصري

وكشفت ريهام سعيد عن بعض تفاصيل أزمتها مع سما المصري وقالت: «قضية سما المصري كانت سب وفجور مش سب بس، وسما مصعبتش عليا لأني أنا مصعبتش عليها».

ريهام سعيد وباسم يوسف

وقالت ريهام أن باسم يوسف سبب رئيسي من أسباب هدمها، وأنه أجبن من أن يتحدث معها، وأنها لو صادفت ورأته لم تقوم بالنظر إليه من الأساس، وكما أشارت إلى أنها لو رأت الفنانة ريم البارودي لم تقم بمصافحتها حتى ويرجع السبب في ذلك لأن هناك حكم قضائي بينهم.

كما وجهت ريهام رسالة لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وقالت: «ربنا يهديه أنا ليا حق عنده»، وبعد ذلك تحدثت عن علاء الكحكي وقالت أنها تشعر أن بداخله طفل، وأكدت ريهام أنها أصيبت بمرض السكر بسبب الزعل الدائم في حياتها.

ريهام سعيد: حياتي اتدمرت بعد تقديم حلقة الجن

وتابعت أن حياتها قد تدمرت بعد تقديمها حلقة الجن، وعلى الرغم من ذلك قد أكدت أن الزمن إذا عاد للخلف ستقوم بتقديمها مرة أخرى لرؤيتها أن هذا شغل، وأشارت إلى أنها قامت بتقديم 5 رحلات حج للخمسة بنات الذين كانوا معها في حلقة الجن. وأردفت بأنها معمول لها عمل سفلي، وقالت: «أنا إتعمل لي عمل سفلي وصعب يتفك وأكثر من شيخ قالي العمل معمولك بالموت البطئ والتشوه وقطع الأرزاق أنا بقالى فتره عندى نزيف والطبيب المعالج قال ده من العمل ده الموت البطيء».

ريهام سعيد والإعتزال

أما عن قرار إعتزالها قالت أنها أخذت ذلك القرار يوم حلقة الثعلب، وأنها تم تقييد محضر ضدها اتهموها فيه بذبح الثعلب وكشفت إلى أنها كانت ترى أن هناك العديد من الحملات المنظمة لوقفها، وتأكدت من ذلك بعد ضجة حلقة الثعلب.