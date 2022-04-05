/690209/ريهام-سعيد-جالي-السكر-من-الزعل-ومعمولي-عمل-سفلي

حلت الإعلامية ريهام سعيد ضيفة على برنامج «وراء الشمس» الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر عبر قناة الشمس الفضائية، وكشفت عن أسرار في حياتها لم تفجرها من قبل.

دوت الخليج يرصد تصريحات ريهام سعيد ببرنامج وراء الشمس.

انقلاب حياة ريهام سعيد رأسًا على عقب بسبب حلقة الجن

أوضحت ريهام سعيد أن حياتها انقلبت رأسًا على عقب بعد تقديمها لحلقة الجن وأن هناك أحد أعد لها عمل سفلي قائلة: "أنا اتعمل لي عمل سفلي، وصعب يتفك، وأكثر من شيخ قالي العمل معمولك بالموت البطيء والتشوه وقطع الأرزاق، أنا بقالى فتره عندى نزيف والطبيب المعالج قال ده من العمل ده الموت البطيء".

إصابة ريهام سعيد بالسكر

وكشفت عن إصابتها بمرض السكري قائلة:" أنا جالي السعر بسبب الزعل علطول".

قتل ريهام سعيد في مسلسل انحراف

على الصعيد الآخر، تشارك ريهام سعيد في مسلسل انحراف و تتعرض في أحداث مسلسل انحراف الحلقة الاولى إلى محاولة قتل حيث أنها كانت الزوجة الخائنة التي حاولت سرقة رجل متزوج ما يجعل ريهام سعيد تلقى عقابا في الحلقة الاولى من مسلسل انحراف .

يرصد مسلسل انحراف عدد من القضايا المختلفة رصدها في البرومو الدعائي للعمل، فجاءت القضية الأولى بظهور لفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي».

أما عن القضية الثانية فهي واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.

ويشارك الفنانة روجينا في بطولة المسلسل كلا من سميحة أيوب، ولوسي وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وآخرين والمسلسل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.