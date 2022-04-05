محافظ الجيزة يطمئن على تنفيذ المشروعات القومية فى هذه المناطق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير بـ شوارع "مراد والتحرير وميدان الجلاء"، حيث شدد المحافظ على إدارة الإعلانات بتنسيق الشكل العام للوحات الاعلانية بالشوارع لتظهر بشكل حضارى، كما كلف مديرية الطرق بضرورة تنفيذ أعمال التخطيط الخاصة بشارع التحرير فى الدقى عقب الانتهاء من طبقة الرصف السطحية وتلاشى بعض الملاحظات قبل استلام المشروع من الشركة المنفذة.

ووجه محافظ الجيزة رئيسى حى الدقى وجنوب الجيزة، بالتنسيق مع المنشآت المطلة على جانبى الطريق لرفع كفاءة الأسوار الخاصة لتتناسق مع أعمال تطوير شارعى التحرير ومراد.

ووجه المحافظ خلال الجولة إدارة المرور بتطوير الإشارات المرورية بميدان الجلاء لتتماشي مع أعمال التطوير التي شهدها الميدان خلال المرحله الحالية الي جانب إجراء تخطيط كامل للميدان، كما وجه حى الدقى وهيئة النظافة بالاهتمام بالمظهر الحضارى بالميدان وتنظيم اماكن تواجد الكابلات والاسلاك وترشيد استخدام المياه الخاصة بزراعات الميدان والجزيرة الوسطى.

وخلال جولته بشارع مراد، وجه المحافظ برفع كفاءة عدد من الشوارع المتفرعة منه لضمان تحقيق السيولة المرورية بالقطاع بالكامل مع الاهتمام برفع كفاءة الإضاءة والتنسيق العام للأرصفة.