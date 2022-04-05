/690214/أختي-مسامحتنيش-من-وقت-ما-اتهمتها-بالردة-وإيناس-الدغيدي-بهدلتني-تصريحات-نارية-لـ-ميار-الببلاوي

فجرت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي عدد من التصريحات الجريئة والمؤثرة خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج «سابع سما» المذاع عبر قناة النهار الفضائية.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات ميار الببلاوي في برنامج «سابع سما».

ميار الببلاوي في برنامج سابع سما

تحدثت الببلاوي عن علاقتها بشقيقتها والمخرجة إيناس الدغيدي فضلًا عن اللبنانية هيفاء وهبي والنجم محمود حميدة وفي السطور التالية نرصد أبرز تصريحاتها عنهم:

• أمي ماتت في حضني وعلى ايدي

• أختي مسامحتنيش من وقت ما اتهمتها بالردة

• جوز أختي مات وهو زعلان مني

• مش عايزه أفتكر تاريخي الفني الأسود

• عايزة احرق الفيديو اللي موجود ليا على جوجل عشان ابني

• قربي من ربنا غيرني 360 درجة

• محمود حميدة مش واخد حقه

• هيفاء وهبي مينفعش تقلع كده

• إيناس الدغيدي كانت عنيفة معايا وفرجت عليا الناس وبهدلتني

• لما كنت بعترض على بعض المشاهد وكانت تقول لي أنتي معترضة ليه أنتي وافقتي من البداية

اعتزال ميار الببلاوي التمثيل

يُذكر أن ميار الببلاوي اعتزلت التمثيل واتجهت إلى تقديم برامج تليفزيونية تهتم بما يخص المرأة والمجتمع على شاشات العديد من القنوات الفضائية، منها «العاصمة»، و«الحدث».

معلومات حول ميار الببلاوي وآخر أعمالها التمثيلية

ولدت الفنانة والإعلامية ميار الببلاوي في محافظة أسيوط، مصر عام 1975، درست بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية، بدأت كفتاة اعلانات ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح عملت بشكل مكثف في التليفزيون خاصة المسلسلات العربية

أول أعمالها التمثيلية عام 1992 فشاركت في مسلسل "الإمام أبو حنيفة النعمان" وفيلم "زوجتي والذئب"، عام 1993 شاركت في مسلسل "سور مجرى العيون"، مسلسل "الوعد الحق"، فيلم "غراميات سايس"، فيلم "صراع الحسناوات" وفيلم "إنذار بالطاعة". عملت في أفلام الفيديو، وتعمل في برامج المسابقات الدينية، 1998 شاركت في مسلسل "رد قلبي" الذي كان آخر أعمالها لتقرر بعده الإعتزال وإرتداء الحجاب. بعد خمس سنوات، وتحديدًا عام 2003، عادت إلى الأضواء وهي لاتزال محتفظة بحجابها وشاركت في مسلسل "المرأة في الإسلام".