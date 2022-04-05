مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة 3: شريف سلامة يطرد نيللي كريم وبناته من المنزل

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الثالثة.

شريف سلامة ينتقم من نيللي كريم

تعود الأحداث لحياة فاتن بعد طلاقها من سيف والتي تعود إلى منزلها وتتفاجئ بأن شخص آخر فيه ويتضح أنه صاحب المنزل الذي استأجره منه سيف وعاد إليه بعد انتهاء العقد.

نيللي كريم تحرر محضر بالطرد

تأخذ فاتن بناتها وتحرر محضر بالطرد وتبدأ رحلة البحث عن فندق تقيم فيه بعدما وجدت صديقتها خارج المنزل، لكن جميعهم يرفضون إقامتها دون وجود زوجها معها.

نيللي كريم وبناتها يبيتون بسيارة شريف سلامة

لم تجد فاتن حلًا أمامها سوى سرقة سيارة سيف والنوم بها هي وبناتها وقامت بأخذ الدريكسيون معها ردًا على أخذه لأساس البيت.

ذهب سيف لأحد أقاربه ليأخذ منه سلفه لكن الأخيره عنفه بسبب ما يفعله مع زوجته وبناته قائلًا: «هيتردلك في بناتك»، وعلى الجانب الآخر ذهبت فاتن إلى الطبيب البطري لتطعم القطة وأعطاها الأخير الكارت الخاص به.

شريف سلامة يرفع دعوة رؤية

اتجهت فاتن إلى محامي والذي يجسد شخصيته الفنان محمد ثروت ليجد لها حلًا في العودة إلى منزلها، لكنه أخبرها بأن القضية ستتطول، بعدها جاء مُحضر من قسم الشرطة ليخبرها بأن طليقها سيف رفع دعوة رؤية لتنتهي بذلك أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الثالثة.

ويشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي، كلا من نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

ويناقش مسلسل فاتن أمل حربي قضية «القايمة» وأهميتها عند إتمام الزواج، لأن نيللي كريم لم تستطع إثبات أحقيتها في محتويات الشقة ضمن الأحداث، لعدم وجود قائمة منقولات، ويظهر أيضًا رغبة طليق «فاتن» في ذلها حتى تعود له مرة أخرى، بعد تصميمها على الطلاق حتى وقوعه، وأعلن عن ذلك في نيته خلال نقاشه مع والدته التي تقوم بدورها الفنانة فادية