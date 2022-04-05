/690212/ياسمين-عز-تحرج-رمضان-صبحي-على-الهواء-ورد-غير-متوقع-من-لاعب-بيراميدز

رد رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق على سؤال الاعلامية ياسمين عز بشان حقيقة امتلاكه 5 كافيهات قائلا:” ما عنديش ولا واحد فيهم ، ولكن داخل شراكة مع مصطفى خاطر في مطعم ولكن تم فض الشراكة”.

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جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج كلام الناس تقديم الالعمية ياسمين عز المذاع على قناة ام بي سي مصر ، كما وجهت الاعلامية ياسمين عز سؤال اخر له قائلة، هل تمتلك 90 مليون جنيه ليرد عليها قائلا:” لو معايا 90 مليون مش هقعد معاكي هنا “.

رمضان صبحي: اتمنى ابني ما يلعبش كورة

واستطرد الاعلامي رمضان صبحي:” اتمنى ابني ما يلعبش كورة.. ولكن لو رغب في لعبها سوف اساعده فيها من اجل اكمال طريقه”.

مش هشجع الأهلي قدام الزمالك ولا هشجع الزمالك أمام الأهلي

كما كشف رمضان صبحي عن إمكانية عودته للقلعة الحمراء مشددا أنه يفضل مصلحة فريقه السماوي عن تشجيعه لأي فريق من القطبين في حالة لعبهم مباراة مع بعضهم البعض موضحا موقفه من تشجيع النادي الأهلي منذ الصغر قائلا :” مش هشجع الأهلي قدام الزمالك ولا هشجع الزمالك أمام الأهلي انا بشجع بيراميدز لانه فريقي وهو اللي بنتمي ليه في الوقت الحالي وأي لاعب هيكون مكاني هيفكر كدة، لكن لو بيلعبوا في بطولات إفريقيا هشجعهم طبعا".