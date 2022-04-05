وزيرة التضامن تزف بشرى عاجلة لـ كبار السن

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى تصريحات تليفزيونية، أن وزارة التضامن فى أواخر عام 2020، اقترحت بالتعاون مع مجلس الوزراء، أن يعفى المسنون من رسوم وسائل المواصلات، مشيرة إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من إعداد أول قانون للمسنين، بالتعاون مع مجلسى النواب والشيوخ.
ولفتت وزيرة التضامن إلى أنه يتم حاليا التوسع فى منظومة "كبار بلا مأوى"، وهى منظومة تعمل على حماية المسنين الذين يعانون من مرض نفسى، ويعانون من مشاكل حادة.
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