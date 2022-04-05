/690208/رمضان-صبحي-يهرب-من-سؤال-ياسمين-عز-مش-هشجع-اي-فرقة-غير-فرقتي

تحدث رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، ومنتخب مصر، عن انتقاله لبيرامدز منوها ان الامر لم يرتبط بالمال على الاطلاق حيث أنني رايت ان هذا الفريق لديهم مشروع جديد يريدون تحقيقه”.

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واستطرد خلال لقاءه ببرنامج كلام الناس تقديم الالعمية ياسمين عز المذاع على قناة ام بي سي مصر :” رمضان ما باعش تاريخ. الاهلي مثلما يدعي البعض .. لانه لسه ما عملتش اي حاجه ولا تاريخ، وانتقالي لبيرامدز بم يتسبب في اي ندم لي”.

رمضان صبحي يهرب من سؤال ياسمين عز:« مش هشجع اي فرقة غير فرقتي»

وتابع رمضان صبحي :” نادي الزمالك نادي كبير وأحترمه وأقدره، وأسمع حديث البعض عن انتقالي لنادي الزمالك قريبا وهذا ليس صحيحا".

الحديث عن المفاوضات جاءت في الاعلام فقط

واوضح انه لم يتم التواصل مع من قبل مسئولي نادي الزمالك.. والحديث عن المفاوضات جاءت في الاعلام فقط، وانا لو طلعت ووضحت مفيش حاجه حصلت في ناس مش هتصدق ".

ووجهت الاعلامية ياسمين عز سؤال صعب للاعب رمضان صبحي حيث قالت :" لو الاهلي والزمالك بيلعبوا ماتش هتشجع مين ، ليرد عليها رمضان صبحي :” السؤال صعب .. أنا هشجع بيراميدز .. ولو في مصلحة نادي بيراميدز الاتنين يتعادلوا عمل كده وهكون عايزهم يتعادلو".

مش هشجع الأهلي قدام الزمالك ولا هشجع الزمالك أمام الأهلي

كما كشف رمضان صبحي عن إمكانية عودته للقلعة الحمراء مشددا أنه يفضل مصلحة فريقه السماوي عن تشجيعه لأي فريق من القطبين في حالة لعبهم مباراة مع بعضهم البعض موضحا موقفه من تشجيع النادي الأهلي منذ الصغر قائلا:” مش هشجع الأهلي قدام الزمالك ولا هشجع الزمالك أمام الأهلي انا بشجع بيراميدز لانه فريقي وهو اللي بنتمي ليه في الوقت الحالي وأي لاعب هيكون مكاني هيفكر كدة، لكن لو بيلعبوا في بطولات إفريقيا هشجعهم طبعا".