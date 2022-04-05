/690206/ميار-الببلاوي-تصرخ-على-الهواء-تاريخي-الفني-أسود-مش-عايزة-افتكره

حلت الإعلامية والفنانة ميار الببلاوي ضيفة على برنامج «سابع سما» من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب على فضائية النهار.

دوت الخليج يرصد تصريح الإعلامية ميار الببلاوي عن تاريخها الفني.

ميار الببلاوي تنهار من البكاء

وانهارت ميار من البكاء وفقدت السيطرة على نفسها خلال لقائها مع راغدة عندما عرضت الأخيرة مشهد تمثيلي لها، فترجتها قائلة: «لا لا شيليله.. مش عايزة افتكر تاريخي الأسود أبوس ايدك، مش عشاني عشان ابني ".

وتابعت: "أنا حاولت بكل الطرق اشيله لاني عارفة أنه أول حاجة بتظهر ليا وتواصلت مع جوجل بس معرفتش.. لو أي حد يعرف طريقة اشيليه بيها يقولي، عندي استعداد ادفع كل اللي عندي".

ميار الببلاوي تستأصل الرحم

على الصعيد الآخر، خضعت الإعلامية المصرية ميار الببلاوي لعملية جراحية جديدة، حيث أنها ليست المرة الأولى التي تجري فيها ميار عملية جراحية إذ خضعت من قبل لإجراء تدخل جراحي في الولايات المتحدة الأمريكية، في 4 نوفمبر 2020.

وكشف مصدر مقرب من الإعلامية لموقع «دوت الخليج» أن تلك العملية هي عملية استئصال للرحم وأن ميار الببلاوي غادرت المشفى، وتخضع حاليًا للرعاية بمنزلها مشيرًا: "لسه تعبانة".

وكان كشف نجل الإعلامية ميار الببلاوي عن تعرض والدته لعملية جراحية جديدة، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية لازالت متدهورة ومطالبا الجمهور بالدعاء لها.

وكتب نجل ميار الببلاوي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «ماما يا حبيبتى يارب والفجر بياذن يشفيكى ويعافيكى ويخليكى ليا انا فخور بيكى يا اامى وبالذات والناس بتعمل تريند بحاجات قله ادب حضرتك بتعملى تريند فى برنامجك الدينى المحترم علشان بتجاوبو على اسئله بتهم المسلمين لما تفوقى وتقومى بالسلامه هتفرحى قوى ان الفقره عامله ٣مليون مشاهده شكرا قناه الشمس وطنط سميره الدغيدى وكل ملحوظه انا محمد التاجى ابن الدكتوره ميار مامتى لسه تعبانه من العمليه بس حبيت اكتب البوست دا وافرحها الناس الى دعت لمامتى».

أزمات ميار الببلاوي الصحية

ومؤخرا، تعرضت الفنانة ميار الببلاوى لإصابة قوية في قدمها بعد سقوط ضلفة الدولاب عليها وتسببت في كسر أربعة أصابع من قدمها وتعرض أصبعها الأكبر للتهتك، حيث نشرت البلبلاوى صوراً من الإصابة التي تعرضت لها في قدها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت ميار الببلاوى معلقة على الصور:"آسفه لبشاعة المنظر، وعارفة انكوا زهقتوا منى بس والله ما عارفة أقول إيه غير يارب الصبر من عندك، بفتح ضلفه الدولاب الصبح وقعت على رجلى كسرتلى أربع صوابع، وصابعى الكبير تهتك تماما، وعملت عمليه شالولى الضافر، دى رجلى الشمال، اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا بس الحمد لله متكسرش، ربنا عالم بيا الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر، مكسوفه أقول أدعولى بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفه أنكم زهقتوا منى بس دا قضاء ربنا اللهم لا اعتراض"