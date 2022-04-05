رابط التقدم للعمل فى المدارس المصرية اليابانية.. اعرف الشروط

جدة - نرمين السيد - وكشفت "الوزارة" عن أنه يمكن للمعلمين الراغبين فى الانضمام إلى أسرة المدارس المصرية اليابانية، التقديم إلكترونيا عبر هذا الرابط https://ejsadm.moe.gov.eg

ولفتت إلى أن التخصصات المطلوبة تتمثل فى "مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم فصل رياض أطفال، معلم Math، معلم Science، معلم لغة عربية، معلم لغة انجليزية، معلم تربية رياضية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائى نفسى، أخصائى اجتماعى، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، ومعلم مهارات مهنية"

أما عن خطوات التقديم، فأوضحت وزارة التربية والتعليم أن خطوات التقدم للمعلمين تكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة التى تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم، إضافة إلى امتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

ووجهت الوزارة المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكترونى المذكور بالأعلى، قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيا، ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع.

وطالبت المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث يكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسب الآلى، ولن يُسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكترونى الشخصى، وكتابته بطريقة صحيحة، ورقم موبايل مفعل وصحيح لأنه سيكون أداة التواصل فى حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

وعن شروط التقدم للعمل فى المدارس المصرية اليابانية، فهى كالتالى:

تأكد من ملء كل البيانات المطلوبة فى كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات والتسجيل بنجاح

يجب أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، كما يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، ولم يسبق اتهامه فى جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال.

كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى تحت أى مسمى، كما يجب الإجابة عن الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت عليك الفرصة الوحيدة فى التقدم.

- لوزارة التربية والتعليم الحق فى عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية دون إبداء أسباب.

- تأكد من صحة البيانات التى أدخلتها فى استمارة التقدم، وأى مخالفة لذلك يترتب عليها استبعادك، ولن يكون لك الحق فى إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى

- التزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة، على ألا يزيد سنك عن الحد المقرر لكل فئة فى الأول من أكتوبر 2022

- فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية او شهادات خبرة عليك التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، وإذا خالفت ذلك تعرض نفسك للاستبعاد نهائياً

- لا بد من إجادة اللغة الإنجليزية للتخصصات Math، Science، English and KG، وهذا شرط إجبارى ويجب تقديم ما يثبت ذلك.

المقابلة الشخصية للتخصصات Math، Science، English and KG، ستكون باللغة الانجليزية فقط.

جدير بالذكر، أن المدارس المصرية اليابانية هى نظام تعليمى شامل يُسمى فى نظام التعليم اليابانى "التعليم الشامل للطفل"، ويقوم على تحقيق النمو المتوازن لـ العقل والقيم والجسد، ويضمن أرضية لتنمية المهارات الأكاديمية وإثراء الوجدان والمشاعر الإنسانية والتطور البدنى الصحى معاً.

ويتم تحفيز كل طالب من خلال الأنشطة التعليمية الموزعة بشكل عادل على الجميع، مهما كانت سرعة تعلمه أو مواهبه، والعمل على وضع نهاية لفكرة امتحان نهاية العام التى تحتل حالياً الدور المحورى فى النظام التعليمى، والسعى لخلق نظام تعليمى يتيح للطالب اكتساب مهارات ذات معنى

وبدأ العمل فى المدارس المصرية اليابانية، اعتبارا من العام الدراسى 2017/ 2018، ويصل عدد المدارس خلال العام الدراسى المقبل 2022/ 2023 إلى 52 مدرسة فى مختلف محافظات الجمهورية.