بالتعاون مع مطربي راب.. هيثم نبيل ينافس بتتر مسلسل شغل عالي

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تعاون المطرب هيثم نبيل الشهير بأغنية “هما مالهم بينا يا ليل” مع اثنين من مطربي الراب في أغنية تتر مسلسل شغل عالي، الذي يُعرض عبر شاشة قناة النهار وهو من بطولة الفنانة شيرين رضا والفنانة فيفي عبده.

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هيثم نبيل يتعاون مع السيد العجمي وزياد النوبي

ونشرت صفحة رسمية خاصة بالراب جزء من تتر النهاية الذي غناه كلًا من هيثم نبيل والسيد العجمي وزياد النوبي، والتي لاقت نجاح كبير، وتفاعل معها الكثير.

ومن الجدير بالذكر، أن انضم الفنان مروان يونس لمسلسل «شغل عالي» مؤخرًا ومن المتوقع أن يحظى المسلسل بإقبال كبير.

آخر أعمال مروان يونس

يذكر أن «مسلسل الجسر»، آخر أعمال مروان يونس، والذي يعرض حاليًا عبر أحد المنصات الإلكترونية، وكذلك مسلسل ستات بيت المعادي ونمرة اتنين، أما في السينما شارك في فيلمي الفيل الأزرق 2، وكذلك فيلم عروستي.

وتدور أحداث مسلسل الجسر بعد سنوات طويلة من الحروب، قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون، مما يدفع نوح لاصطحاب ابنه ناجي في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد بأنه سيضمن لطفله حياة آدمية -رغم أنه لم يزره من قبل- وهو الجسر.

أبطال مسلسل شغل عالي الحلقة الأولى

مسلسل شغل عالي، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

ونشرت الفنانه فيفي عبده، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام» البرومو الرسمي لمسلسلها الرمضاني «شغل عالي»، وعلقت: «الإعلان الرسمي لمسلسل شغل عالي في رمضان2022، بإذن الله انتظرونا أنا وحبيبتي شيرين رضا، والكاست الكبير اللي معانا».

وتابعت فيفي عبده: «المسلسل يعرض على قناة النهار وأبو ظبي، وعلى منصة و قنوات Art، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج د. مرقس عادل».

وكانت الفنانة فيفي عبده قد أعلنت وفاة شقيقتها، منذ فترة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وذلك قبل استكمالها تصوير مسلسلها «شغل عالي» بعد تلقيها العزاء في منزلها وانتهاء فترة الحداد.