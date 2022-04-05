/690202/مسلسل-العائدون-الحلقة-3-أمير-كرارة-ينقذ-أمينة-خليل-من-يد-داعش

مسلسل العائدون الحلقة 3 استهلت بانهيار عمر -أمير كرارة- من البكاء وهو يشاهد فيديو تنفذ الإعدام في -حسين- محمد فراج حرقًا من قبل داعش.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 3.

أمير كرارة ينهار من البكاء على محمد فراج

واسترجع عمر ذكرياته مع حسين وبداية تجنيده لصالح الدولة، وأوضحت الأحداث أن هو من اقترح على كرارة استكمال تمثيله على هؤلاء الإرهابين حتى يتمكنوا من الإمساك برئيسهم وأنه يريد أن يثأر منهم بعدما جندوا شقيقه لصالحهم وجعلوه يكره أهله.

داعش تبحث عن باقي الجاسوسين

دخل نذار على رئيس جماعته الإرهابية والذي أخبره أنه قام بدفن جثمان محمد فراج -أبو مصعب- كما يسمى بينهم في مكان لا أحد يعلمه غيره، وأمره الأخير بجمع جهازهم الأمنى كله ليفتش عن الخونة بالمنازل ومن لهم صلة بمحمد فراج.

محمود عبد المغني يأمر أمير كرارة بالإخلاء

حاولت نادين -أمينة خليل- التهوين على عمر الذي تدهورت حالته النفسية منذ وفاة حسين عازمًا على أن يعيد له حقه، من جانبه تلقى عمر اتصال هاتفيًا من محمود عبد المغني يأمره فيه بالإخلاء بعد أن كشفتهم الجماعة.

أمير كرارة يرفض الإخلاء دون إجلاء أبو عميرة

رفض عمر الإخلاء دون إنقاذ أبو عميرة فأخبر محمود عبد المغني بذلك، وبعد جدال وافق، ليتنكر عمر في زي طبيب واتجه إلى المستشفى المتفق أن يقابل فيها أبو عميرة، وفي ذات الوقت اتجهت سيارة من داعش إلى هناك.

أمير كرارة ينجح في إجلاء أبو عميرة

اقتحم رجال داعش المشفى وتشابكوا مع عمر وأبو عميرة وتبادلوا إطلاق النيران حتى نجح الآخران في الفرار، وأثناء محاولة إخلاء نادين واتجهاها إلى الحدود اعترض طريقها قوات داعش ليخرج عمر وينقذها بقتلهم.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.