/690201/أخطر-قيادي-في-الإخوان-احمد-موسى-عبد-المنعم-أبو-الفتوح-رأس-الأفعى-ويدين-بالولاء-للإرهابي-حسن-البنا

قال الاعلامي أحمد موسى انه تم عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار 3 ويتبقى 27 حلقة مضسفا:” الاخوان مش عارفين كل يوم يعملوا أيه.. وطلع تسريبات للشاطر وبديع ومرسى قاعد زي الكرسي وسطهم واليوم ظهر عبد المنعم ابو الفتوح في الحلقة الثالثة”.

دوت الخليج

وأضاف الاعلامي أحمد موسى ان حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 3 ظهر بها عبد المنعم ابو الفتوح، واصفا اياه برأس الأفعى، حيث انه من اخطر القيادات بالجماعة.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد :” عبد المنعم أبو الفتوح من مؤسسى الجماعة الاسلامية، ثم بعد ذلك قرر الانضمام لجماعة الاخوان وكان عنصر فاعل بداخلها ، حيث سافر بناء على تكليفات من التنظيم لعدد من الدول ومنها افغانستان”.

أحمد موسى: عبد المنعم أبو الفتوح رأس الأفعى ويدين بالولاء للإرهابي حسن البنا

ولفت احمد موسى:” أن عبد المنعم ابو الفتوح لم يترك الاخوان لحظة واحدة، حتى وقتنا هذا، حيث الان ما زال تابع لحسن البنا ويدين له بالولاء “.

ونوه:” ان عبد المنعم ابو الفتوح لم يعترف بثورة 30 لايونيو وكان يدافع على جماعة الاخوان، ودافع عن قياداتها مثل خيرت الشاطر ومحمد بديع”.

تسريب لعبد المنعم أبو الفتوح في حلقة الاختيار3

ولفت الى انه كان هناك تسريب اليوم لعبد المنعم ابو الفتوح يحذر القوات المسلحة من الاخوان .. مضيفا :” انت كنت بتكذب على الناس؟.