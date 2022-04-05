مسلسل ملف سري الحلقة 4.. محمد رشاد طليق مي حلمي يتألق بـ «أنا موجوع»

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ظهر اليوم المطرب محمد رشاد طليق الإعلامية مي حلمي ضيف في الحلقة الرابعة من مسلسل ملف سري الحلقة الرابعة، والتي تعبتر أول تجربة تمثيل كما غنى أغنية جديدة.

دوت الخليج يرصد لكم حلول المطرب محمد رشاد ضيف الحلقة الرابعة من برنامج ملف سري

وتألق محمد رشاد في أغنية بعنوان “أنا موجوع” والتي من المتوقع أن تنال نجاح كبير خلال الأيام القادمة، ومسلسل ملف سري من بطولة عدد كبير من النجوم، وهم هاني سلامة، وماجد المصري، وإدوارد، ونضال الشافعي، وعائشة بن أحمد، ومادلين طبر، وكارولين عزمي وشيرين، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وإنتاج شركة فنون مصر لـ ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

قنوات عرض مسلسل ملف سري

ويُعرض مسلسل ملف سري، للفنان هاني سلامة، يوميًا طوال شهر رمضان على عدة قنوات تليفزيونية منها قنوات الحياة، وDMC ،CBC، المحور، والقناة الأولى.

قصة مسلسل ملف سري

وتدور أحداث المسلسل حول المستشار يحيى عز الدين، الذي يجد نفسه أمام قرار مصيري، إما أن ينتصر للعدل والشرف والمبادئ التي تربى عليها، أو يرضخ للتهديدات التي يواجهها، لإنقاذ أسرته من الموت.

أما عن شخصية هاني سلامة، فيظهر بشخصية مختلفة، عما ظهر به من قبل، ويستعرض المسلسل الفترة التي وقعت بعد عام 2013 والانفلات الأمني والدور الذي قامت به جماعة الإخوان الإرهابية في زعزعة استقرار للدولة المصرية.

أحدث ظهور لـ محمد رشاد وخطيبته

ومن الجدير بالذكر، أن اجتمع المطرب محمد رشاد لأول مرة بطليقته المذيعة مي حلمي بعد الطلاق، ضمن فعاليات حفل الأفضل حصد محمد رشاد جائزة أفضل مطرب شاب، بينما حصلت مي حلمي على جائزة خاصة للتميز في البرامج الرياضية.

ومن جانبه حرص محمد رشاد على إهداء الجائزة لخطيبته غادة فتحي وحرص على شكرها لافتًا إلى أنها كانت سببا في نجاحه، بينما انسحبت المذيعة مي حلمي من لقاء لها بعد أن سألتها إحدى المراسلات عن تواجد طليقها على الريد كاربت.

كما كشف الفنان محمد رشاد عن استعداده للزواج من خطيبته غادة فتحي خلال الفترة المقبلة وقال في لقاء له هو وخطيبته ببرنامج ET بالعربي: “الفرح آخر 2022 أو على رأس السنة”.