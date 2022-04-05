تلاميذ الصف الرابع الابتدائى يؤدون اختبار اللغة الإنجليزية بتقييمات أبريل

يؤدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان شهرى فبراير ومارس فى مادة اللغة الإنجليزية، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية .
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.
وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.
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