محافظ أسوان يقرر إغلاق عدد من المحال المخالفة بالسوق السياحى

جدة - نرمين السيد - قرر محافظ أسوان أشرف عطية، غلق عدد من المحلات المخالفة بالسوق السياحى بمدينة أسوان لعدم التزامها بخط التنظيم وتعديها على أعمال التطوير من القواعد الخشبية والبرجولات.





جاء ذلك أثناء قيادة محافظ أسوان لحملة مكبرة لإزالة الإشغالات داخل السوق السياحى القديم خلال الفترة المسائية، والتى شدد خلالها على ضرورة الإلتزام بخط التنظيم، وعدم وضع أى منتجات على أعمدة البرجولات حيث سيتم السماح بوضع المنتجات خارج المحل إلى حد التنظيم مقابل رسوم مالية على المتر الواحد. ووجه بتنفيذ أعمال الهوية البصرية على أسوار المبانى الحكومية وحوائط العمارات السكنية بالسوق السياحى لخلق بانوراما جمالية، بجانب عمل بوابات للشوارع الجانبية لمنع دخول مركبات التوكتوك والتروسيكل للسوق بتشديد السيطرة المرورية، بالإضافة إلى تركيب تندات ومظلات موحدة التصميم لجميع المحلات. كما كلف بمراجعة منظومة الحريق للمولات التجارية التى تضم عددا كبيرا من محلات بيع الملابس الجاهزة والمفروشات، علاوة على إعادة تنفيذها بالشكل الذى يساهم فى التأمين والحماية الكاملة ضد الحرائق، مشددا على الإسراع فى إنهاء أعمال القطاع الرابع من مشروع تطوير السوق السياحى مع نهو أعمال الصرف الصحى والكهرباء. وخلال جولته، استمع المحافظ لشكاوى ومقترحات المواطنين، وكلف المسئولين بسرعة التعامل الفورى معها ودراسة المقترحات بالشكل المطلوب.

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