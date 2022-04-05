جامعة المنيا تشارك بنموذج محاكاة مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - شاركت جامعة المنيا فى فعاليات الملتقى القمى الأول للجامعات المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب" مصر 2030، الذى أقيم بجامعة بنها برعاية من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمشاركة ثلاثة طلاب من الاتحادات الطلابية بالجامعة.





وذكرت الجامعة -فى بيان اليوم الاثنين- أن مثل هذه الملتقيات تمثل دورا مهما فى مختلف جوانب حياة الطلاب العلمية والعملية، والمتمثلة فى توطيد أواصر الصداقة بين الجامعات المصرية، وتدريب الطلاب على القيادة وتحمل المسئولية، وإعداد قيادات طلابية قادرة على المساهمة فى الحياة العملية من أجل مستقبل أفضل، إلى جانب تدريب الطلاب على الحياة السياسية والرأى الآخر، وإشراك الشباب فى حل المشكلات، ووضع الحلول المناسبة لها، فضلا عن اكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها.

وأوضح البيان أنه تم إعداد الطلاب قبل المشاركة فى الملتقى القمى، وإحاطتهم بالدور التشريعى والرقابى بمجلس النواب، كما أعد الطلاب المشاركون نموذجا لمشروع قانون تعلق للجنة الإدارة المحلية بالمجلس.

وفى هذا السياق، أشار نائب رئيس الجامعة، الدكتور عصام فرحات، إلى أن طلاب الجامعة قدموا عرضا يضم مجموعة من المشكلات الخاصة والعامة المجتمعية، من خلال استخدام أداة أو أكثر من الأدوات الرقابية خلال نموذج المحاكاة، كما حاكى الطلاب الثلاثة المشاركون دورهم كوزير، ورئيس لجنة، وآخر وكيل للجنة مع عرض ورقة العمل على مجلس النواب.