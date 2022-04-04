/690198/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-الثالثة-السيسي-يرفض-أخونة-الدولة-ويوجه-رسالة-شديدة-اللهجة-لمرشد-الإخوان

مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثالثة والتي حملت عنوان «أخونة الدولة» شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه بدأت بـ زيارة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان - عبد العزيز مخيون- للفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع -ياسر جلال- في محاولة منه لإقناعه بانضمام أعضاء الإخوان للجيش لكنه رفض رفضًا قاطع مشددًا على أن الجيش لابد أن يكون جيش وطني دون أي توجهات، مستنكرًا الأوامر التي يوجهها خيرت الشاطر والبلتاجى لأمور تختص بالأجهزة الأمنية.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة الثالثة.

السيسي يلقي كلمة لبث الحماس في قلوب جنود الجيش المصري

انتقل المشهد التالي إلى كلمة حماسية ألقاها السيسي أمام جنود الجيش ليعلهم بمدى صعوبة الظروف التي تشهدها البلاد قائلًا: "لو الأمر تطلب تضحية هنكون احنا أول من يضحي".

مظاهرات الشعب المصري خلال حكم محمد مرسي

رصدت الحلقة مظاهرات الشعب المصري في ميدان التحرير والتي أسفرت عن 121 مصابًا.

وزير الداخلية يرفض طلب محمد مرسي

اقترح محمد مرسي على وزير الداخيلة تقليل مدة دراسة كلية الشرطة من 4 سنوات لدورة 6 شهور حتى يستطيع تزويد أعداد رجال الشرطة ليرد عليه الأخير رافضًا: «احنا بندرب رجل قادر على مواجهة مجرمين مش موظف»، و يستكمل مرسي حواره معه سائلًا إياه عن إمكانية انضمام أعضاء الإخوان للداخلية ليرفض الآخر موضحًا «أنا مقبلش بكده».

محاولات الإخوان الفاشلة لضم رجال الدولة إليهم

واجتمع رئيس الوزراء برجال الدولة ليخبرهم أنه سيزيد من مرتباتهم ليهاجمه أحدهم قائلًا:«أنتوا بتأخونوا الدولة.. بدخلوا الإخوان في كل المؤسسات»، وعلق اللواء زكريا -كريم عبد العزيز- على هذا الأمر قائلًا: "فاكرين أنهم بكده هيضمونا ليهم".

وتلقى مصطفى -أحمد السقا- خبر سعيد وهو التصديق على العملية الأولى بسيناء، ومن جانبه تقابل مصطفى مع زكريا وأخذ يتبادلان أطراف الحديث حول محاولات إدخال السلاح مصر.

أخبرهم مروان - أحمد عز- عن قائمة العفو الرئاسي التي يعدها خيرت الشاطر والتي تتكون من جهادين بمثابه عناصر موقوته بين الشعب المصري.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 يشارك في بطولته كلا من الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام.