/690192/مسلسل-سوتس-بالعربي-الحلقة-الرابعة-هدى-المفتي-ضحية-التحرش-الجنسي

عُرضت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل سوتس بالعربي المذاع عبر شاشة قناة cbc وذلك في تمام الساعة 10.15 مساءً، وحدث في حلقة اليوم العديد من الأشياء المثيرة للجدل.

دوت الخليج يرصد لكم قضية التحرش الجنسي لـ هدى المفتي في مسلسل سوتس بالعربي

هدى المفتي ضحية التحرش

كانت أبرز أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سوتس بالعربي، دفاع كلًا من زين ثابت الذي يقوم بدوره آسر ياسين وآدم الذي يقوم بدوره أحمد داود عن الضحية مي التي تقوم بدورها الفنانة هدى المفتي، والتي تعرضت للتحرش الجنسي من أحد مالكي الشركات.

وتعتبر قضية مي أول قضية لـ آدم، وحقق بها نجاح باهر أثناء مساوامة رجل الأعمال والضغط عليه للإعتذار لـ مي والتي صفعته صفعة قوية في المكتب تحت حماية زين وآدم وأخذت حقها كامل مع تعويض 2 مليون جنية.

ومن الجدير بالذكر، أن يضم مسلسل سوتس بالعربي العديد من ضيوف الشرف، ومنهم: هدى المفتي، علي قاسم، خالد كمال، ناردين فرج، أسماء جلال، ميدو، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، ليلى عز العرب، عماد رشاد، ملك بدوي، والعديد من نجوم الفن الآخرين.

وقد صرح أحمد داود مسبقًا عن دوره في سوتس بالعربي، قائلًا: أنا بعمل دور أدم منصور واللي بيميزه أنه عنده تناقضات كتير وفرص بتروح وتيجي يعني شخصية غنية جدًا ومتحمس لها ومغرية، استفزتني من أول ما قرأت الاسكريبت"، وتابع ضاحكًا "وإن شاء الله زين وآدم هيكونوا أقوى من هارفي ومايك.

قصة مسلسل سوتس بالعربي

ومسلسل suits المصري، مأخوذ من نسخة أجنبية بنفس العنوان، وقامت الشركة المنتجة بتعريبه لتناقش من خلاله عدد من القضايا الهامة التي يحتاجها الجمهور والمجتمع المصري بشكل خاص، ومن المقرر أن يلقي إعجاب عدد كبير من الجمهور، ويحقق مشاهدات مرتفعة ونجاحات باهرة كالتي حققتها النسخة الأجنبية من العمل.

أبطال مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل suits الموسم الاول من بطولة آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى وتارا عماد ومحمد شاهين بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات، ويشارك في تأليفه محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تي فيجن لإلنتاج اإلعالمي TVision.