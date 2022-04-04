/690183/مسلسل-المشوار-الحلقة-3-محمد-رمضان-ودينا-الشربيني-ينطلقان-في-رحلة-هروب-من-رجال-وجيه

مسلسل المشوار الحلقة 3 شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه، حيث دخل صلاح -محمد علي رزق- على ماهر -محمد رمضان- وهو يستنشق ريحة الدولارات لكنه استطاع أن يخبأهم.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 3 بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني.

محمد رمضان في ورطة بعد مطالبته باستخراج بطاقته

طلب صلاح من ماهر أن يعطيه بطاقته هو وزوجته ورد -دينا الشربيني- من أجل سمسار المنطقة فحاول الأخير الخروج من هذا الفخ باخباره أنه استلم منزل وسينتقل إليه قريبا ولا يوجد داعي لتحصيل البطاقات.

رجال أحمد كمال يلاحقون محمد رمضان ودينا الشربيني

تسلل القلق إلى قلب ماهر بعدما حاول الوصول إلى سعيد هاتفيًا أكثر من مرة لكنه لم يرد عليه حتى رد عليه مجهول وهو أحد رجال وجيه -أحمد كمال- الذي اختطف سعيد وأعطى الأخير مهلة لكي يقابله حتى يسلمه أمانة لديه.

محمد رمضان ودينا الشربيني يحاولان الفرار من رجال أحمد كمال

على الفور أجرى ماهر مكالمة مع ورد لكي يطمئن عليها وطلب منها أن تخرج من العنبر ومن ثم تحدث إلى السائق منصور -محمد جمعة- لكي ينقلهما بسيارته، وتخبى الثنائي بغطاء في الجزء الخلفي من السيارة.

اتجه ماهر مسرعًا لجلب رحيم ومن ثم بدأ الاثنان في تجميع حقائبهم من منزل خالتهم وألقى بشريحته حتى لا يستطيعوا الوصول لهم.

نجاح دينا الشربيني ومحمد رمضان في الفرار من رجال وجيه

في مطارادات متلاحقة من رجال وجيه ووصولهم إلى بيت خالة ماهر، نجح الأخير وزوجته في الهروب من بين أجواء إحدى الأفرا وتمثيلهم بأنهما من أقارب العروس، لتنتهي بذلك أحداث مسلسل المشوار الحلقة 3.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار