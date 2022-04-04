مياه الشرب الجيزة : كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٦٠٠ مم بالدقي

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مياه الجيزة : كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٦٠٠ مم بمنطقة الدقي

دوت الخليج

وأضاف المهندس منصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة، أن الشركة تكثف جهودها لتصليح الخط في أقرب وقت ممكن ، مشيرا إلى أن المناطق المتأثرة هي شارع التحرير وشارع المساحه ومتفرعاتهما.

وأكد أن الشركة وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

يذكر أن الرئيس السيسي، تابع اليوم خلال اجتماعه مع الحكومة، الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة"، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية في بعض المحافظات، تمهيداً لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين.

كما تم في ذات السياق استعراض الجهود التنسيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها، مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.