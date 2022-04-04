الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة غدًا ونشاط للرياح المحملة بالأتربة والرمال

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا إلى المواطنين من حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء الموافق 5 من شهر أبريل الجاري؛ وذلك بسبب شدة حرارة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانًا لها إنه تسيطر حالة من الأجواء الصيفية على كافة أنحاء البلاد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه سوف يكون هناك ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على معظم محافظات الجمهورية، وذلك سوف يصاحبه وجود نشاط ملحوظ للرياح المحملة بالأتربة العالقة والرمال.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف تسيطر حالة من الطقس المشمس على كافة محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتزامن مع موجة الطقس الحار التي تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية بالتزامع مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاعًا كبيرًا غدًا الثلاثاء على معظم محافظات الجمهورية، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

ويذكر أن معظم محافظات الجمهورية قد تعرضت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين الموافق 4 من شهر أبريل الجاري، إلى ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بالإضافة إلى سطوع أشعة الشمس في السماء.

كما نشطت حركة الرياح الدافئة المحملة بالرمال والأتربة العالقة على معظم محافظات الجمهورية خلال ساعات النهار، مما أدى إلى زيادة شعور المواطنين بـ ارتفاع درجات الحرارة، حيث لجأ بعضهم إلى الاختباء في المنازل هربًا من حرارة الطقس أثناء ساعات الصيام.