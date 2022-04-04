وزير الخارجية: يجب ضمان عدم تأثير النزاع في أوكرانيا على سائر الدول

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه يجب ضمان عدم تأثير النزاع فى أوكرانيا على سائر الدول حسبما أفادت فضائية "العربية عاجل"، مساء اليوم الإثنين.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى مشترك لعرض أهم ما تضمنته جلسة المشاورات بين مجموعة الاتصال العربية ووزير الخارجية الروسي بشأن الأزمة في أوكرانيا.
وأضاف شكرى: "يجب وقف الأعمال العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وتسهيل خروج الجاليات العربية من مناطق النزاع".
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