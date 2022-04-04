دورة تدريبية للكوادر القانونية فى الخارجية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة

جدة - نرمين السيد - نظمت هيئة قضايا الدولة بالتعاون مع الإدارة القضائية بوزارة الخارجية دورة تدريبية لأعضاء الكادر القانونى بالوزارة، حيث تناولت الدورة عدداً من الموضوعات القانونية التى تهم العاملين بوزارة الخارجية. وتأتى هذه الدورة - التى تعقد للمرة الأولى - بغرض صقل القدرات القانونية والقضائية للكوادر المشاركين فيها.





كان قد افتتح الدورة المستشار أحمد عرفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفنى، والمستشار رأفت شريف، الأمين العام للهيئة، بجانب السفير د. إيهاب عبد الحميد، مدير الإدارة القضائية بوزارة الخارجية، وقد تم خلال حفل الاختتام توزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين المشاركين فيها.

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