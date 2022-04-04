محافظ الأقصر يطالب بتوريد الأقماح بحد أدنى 12 أردبا عن كل فدان

جدة - نرمين السيد - طالب محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم اليوم الاثنين، المزارعين بضرورة توريد الأقماح التى يتم حصادها وبحد أدنى 12 أردبا عن كل فدان، وذلك فى ضوء عدد من المزايا التى قررتها القيادة السياسية بزيادة 50 جنيها لكل أردب "150 كيلو" كحافز توريد، بالإضافة إلى 15 جنيها لكل أردب حافز تسويق، وذلك ضمن خطة الدولة لزيادة كميات القمح الذى يتم توريده لصالح وزارة التموين لإنتاج الخبز المدعم.





وأكد "ألهم"، خلال اجتماعه مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، بضرورة التنسيق المستمر بين المديريات، بهدف تحقيق المستهدف ومتابعة الإجراءات والتجهيزات التى من شأنها أن تيسر على المزارعين عمليات التوريد، موجها بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية الزراعة بشأن نقاط تجميع جديدة لتوفير الجهد والنقل على المزارعين. وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وعدم التصريح بنقل أى أقماح خارج المحافظة إلا بموافقة مديرية التموين بالمحافظة فقط، مع التزام جهات التسويق بسداد قيمة توريد القمح للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، طبقا للقرار الوزارى 51 لسنة 2022. من جانبه، أكد وكيل وزارة التموين تامر صلاح مختار، جاهزية المواقع التخزينية البالغ عددها 4 مواقع "إسنا - أرمنت" والتى تبلغ سعتها التخزينية 34 ألف طن، مشيرا إلى توفير كافة السبل التى تؤدى إلى تسهيل عملية التوريد.

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