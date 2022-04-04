استكمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستكمل حى بولاق الدكرور، إزالة العقارات المتعارضة بمنطقة أولاد ضيف على ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى كوبرى الخشب، وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة.
يأتى ذلك فى إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة، وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمنى الذى تقطعة المركبات.
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