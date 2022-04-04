كل ما تريد معرفته عن وظائف المدارس اليابانية.. الشروط وموعد التقديم

جدة - نرمين السيد - وخصصت الوزارة الرابط التالى للتقديم: ejsadm.moe.gov.eg

وأضافت الوزارة أن الوظائف المتاح التقدم إليها هى "مدير مدرسة، ووكيل مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، ومعلم (Math)، ومعلم (Science)، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، وأخصائى نفسى، وأخصائى اجتماعى، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، مهارات مهنية.

خطوات التقدم للمعلمين

وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التى تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكترونى المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسب الآلى فقط ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكترونى الشخصى وكتابته بطريقة صحيحة ورقم موبايل مفعل وصحيح حيث أنه سيكون أداة التواصل فى حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

ووفقا لصفحة المدارس اليابانية على منصة التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فإنه يمكن للراغبين فى التقديم على الوظائف التقديم من خلال هذا الرابط بالدخول هنـــا، إذ يتم التقديم بشكل إلكترونى.

تفاصيل وظائف المدارس اليابانية.

- تم فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2023-2022، ابتداء من اليوم الإثنين 4 أبريل 2022 وحتى الاثنين الموافق 18 من ذات الشهر أى لمدة 15 يوما فقط.

- الوظائف المطلوبة لدى المدارس المصرية اليابانية هى «وكيل مدرسة، مدير مدرسة، ومعلم فصل رياض أطفال، معلم (Math)، معلم(Science)، معلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر أطفال احتياجات خاصة، وأخصائى نفسى، وأخصائى اجتماعى، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، مهارات مهنية».

شروط العمل بالمدارس المصرية اليابانية:

وضعت المدارس اليابانية الشروط العامة قبل البدء فى تسجيل البيانات على بوابة التقدم وهى:

- التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة فى كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات والتسجيل بنجاح.

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية

- حسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه فى جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال.

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى تحت أى مسمى

- الإجابة على الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم.

- لوزارة التربية والتعليم الحق فى عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية دون إبداء أسباب.

- على كل متقدم أن يتأكد من صحة البيانات التى سيقوم بإدخالها فى استمارة التقدم وأى مخالفة لذلك سوف تؤدى إلى الاستبعاد، ولنيكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

- يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة فى الأول من أكتوبر 2022.

- فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيا.

- إجادة اللغة الإنجليزية للمعلمين للتخصصات Math، Science، English and KG إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك علما بأن المقابلة الشخصية لهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.

تحذير للمتقدمين

ومن جهتها حذرت وزارة التربية والتعليم بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكترونى المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، إذ أن من يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى، كما أنه سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسوب فقط ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى.