مصر تعزى السودان فى ضحايا حادث غرق مركب

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ الأسى وصادق المواساة لجمهورية السودان الشقيق جراء غرق مركب بولاية سنار كان يقل عددا من العاملين الزراعيين، مما أسفر عن وفاة أكثر من عشرين شخصا أغلبهم من السيدات.





وتقدمت مصر فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية بخالص التعازى لحكومة وشعب السودان الشقيق ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدة على وقوفها بجانب السودان إثر هذا الحادث الأليم.

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