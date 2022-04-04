/690178/مصر-تعزي-السودان-في-ضحايا-المركب-الغارق-بولاية-سنار

أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ الأسى وصادق المواساة لجمهورية السودان الشقيق، جراء غرق مركب بولاية سنار كان يقل عدداً من العاملين الزراعيين، مما أسفر عن وفاة أكثر من عشرين شخصاً أغلبهم من السيدات.

دوت الخليج

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعباً، بخالص التعازي لحكومة وشعب السودان الشقيق ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجانب السودان إثر هذا الحادث الأليم.

الخارجية تدين ما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي

وكان قد أعرب السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وما تخلَّلته من مواصلة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لساحة المسجد الأقصى المُبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، بالإضافة إلي استمرار وتيرة عمليات استهداف المواطنين الفلسطينيين.

وأكَّد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على ضرورة تجنب التصعيد وبشكل فوري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية، مع عدم الانزلاق إلى دوائر من العنف التي تحول دون تحقيق الاستقرار المنشود، وتُكرس لمُناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى مزيد من التصعيد المُتبادل.

وشدَّد على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين، وكذا وقف أي ممُارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وسائر المُقدسات الدينية وهوية مدينة القدس الشرقية.