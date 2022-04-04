مسلسل توبة الحلقة 3.. ظهور محمد دياب يقلب حياة عمرو سعد رأسًا على عقب

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دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل توبة وذلك خلال السطور القادمة

تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل توبة بـمشهد في محل صيانة الساعات مع الحاج عبد التواب الذي يجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون وهو الد توبة مع ابراهيم الذي يقوم بدوره الفنان محمد دياب وكانت مشادات كلامية، ثم يخرج ابراهيم من عند من المحل ويلتقي بصديقه للذهاب إلي بور سعيد.

سيد الأجنبي يتوعد لـ توبة

وبعد ذلك مشهد لسيد الاجنبي الذي يجسد دوره ماجد المصري في غرفة النوم مع أخت لؤى فايزة ثم يتحدث معها عن ابيها عطا وانه يريد هدم بيتهم ويبني مكانه برج، كما توعد لـ توبة، لتقاطعه عن رجوع اسباب توعده بسبب حبه القديم لؤى وبعد ذلك هددها وطلب منها الذهاب لبيتها ثم يذهب المشهد الي الكاميرا المثبتة في الغرفة ويستعرض سيد على هاتفه لقطات من وجودهم سويًا في غرفة النوم. يذهب المشهد بعد ذلك إلى لمحل توبة برفقة صديقيه سيحة ووجيه الذي يقوم بدوره مصطفى أبو سريع ليعطي توبة أموال كمال لـ سحية ثم يسأل توبة وجيه عن الاموال التي معه ناصحًا له بأنه يريد ان يقوم بالتجارة بها لأنه يصرفها على النساء. وبعد ذلك مشهد لزوجة توبة لؤى وابنه وانتصار، ثم تقع في مشادات كلامية مع زوجة ابنها سيحة وبعد ذلك تطلب انتصار منهم توزيع الطعام لمقام ابو النور. ثم تأتي لقطة سريعه لـ ابراهيم في السيارة مع صديقه في طريق بور سعيد، ويعد المشهد لـ توبة وصديقه سيحة ثم تقطع عليهم الكلام غادة وتطلب ان تشاركه او تقرضه المال ثم تذهب ويستنكر توبة طريقة سيحة معها.

ثم في مشهد آخر لـ توبة ووجيه وسيحة وقد أعطى وجيه لـ توبة الأموال ويدخل ابن توبة عليهم وطغى على المشهد حالة من المرح والدعابة ثم يحاول وجيه أخذ الاموال التي اعطاها لتوبة من دون ان يراه لكن سرعان ما يراه في جو من الضحك.

فايزة تطلب من غادة عمل سفلي لسيد الأجنبي

ينتقل المشهد إلى أخت لؤى فايزة مع غادة وتطلب منها ان تقوم بعمل سفلي لها لتطلب منها غادة شئ من أطر توبة وتقطع عليهم المشهد لؤى التي تقوم بمشادات كلامية مع غادة ليقطع حديثهم توبة وابنه ثم يقوموا بالصعود إلى شقتهم. وبعد ذلك يُعرض مشهد لـ سيد الاجنبي الذي يتحدث مع احد رجال الاعمال ويتفق معه على بعض الأعمال الإجرامية في بور سعيد.

وبعد ذلك لقطة لابراهيم يدخل على محل ويقوم بتثبيت مالكه بمطواه ثم يسأله عن معرفته بـ توبة والحاج عبد التواب أم لا ولكن يستنكر الرجل معرفته بهم. ثم مشهد لـ إحسان التي تقوم بدورها صبا مبارك في محل أبيها وتستنكر اعمال زوجة ابيها ويدخل عليهم المعام طرزان الذي يعطيها اخبار سارة بشراء جميع الاشياء المسروقة منها ويطلب منها ان يرتبط بيها لكنها ترفض.

إبراهيم يتوعد لـ توبة

ثم بعد ذلك مشهد غرامي لتوبة وزوجته لؤى ثم ينقلب إلى حديث عن غادة وينتهي بوضع الطعام على السفرة، وبعد ذلك يذهب ابراهيم الي توبة ولكنه يغلط في الشقة ويدق الباب على فايزة بدلًا منهم ثم تخبره بأنه يسكن فوقهم.

مشهد لـ توبة وابنه ثم يدق الباب يفتح توبة ويجد ابراهيم أمامه ويصاب توبة بحالة من الصدمة ويطلب ابراهيم منه الدخول بالغصب ويتحدث مع لؤى لتسأل توبة من هذا؟ ثم يجلس ابراهيم ليأكل ويطلب توبة من لؤى الذهاب لبيت أبيها ثم يجلس معه ويسأله ما سبب وجوده، لير عليه بأنه يريد أن يقتله ويستنكر النعمة التي عاش توبة بها ويطلب منه المسروقات ليخبره توبة انها بإسطوانات الدبرياج، ويطلب ابراهيم من توبة ان ينضم له في عملية أخرى ويرفض توبة ثم يهدده ابراهيم ويحاول إقناعه ويسأله اذا مازال يتذكر ايد باشا وطرزان، ثم يتحدث توبة عن فائدة التوبة والحلال، ولكن يسخر ابراهيم منه ويطلب منه التفكير مرة أخرى ثم يعطيه توبة بعض الأموال الحلال ولكنه يرفض ويذهب.

وذهب المشهد إلى فايزة تتحدث مع سيد الأجنبي في المحمول وتخبره عن ذلك الرجل ويخبرها بأنه سيأخذ كامل الإستعدادات ليراقب توبة.