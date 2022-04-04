/690176/حسام-البدري-اتحاد-الكرة-كانوا-خايفين-أوصل-كأس-العالم-وعشان-كدا-قرروا-رحيلي

رد الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر على ادعاءات البعض بانه سبب في البعد عن المونديال قائلا :" يحب أن يكون هناك فكر ارقى من ذلك وأن نتحدث عن كيفية دعم المنتخب من خلال اراء الخبراء والمختصين من احب معالجة الأخطاء السابقة”.

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جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفا:” اتحاد الكرة المصري كانوا خايفين أوصل كأس العالم وعشان كدا قرروا رحيلي

وتابع انه على الرغم من ذلك انا مستعد للمشاركة برأيي من أجل البحث عم السلبيات التي كانت موجوده في الماضي بدون أي مقابل من أدل تلافي سلبيات الماضي”.

حسام البدري: اتحاد الكرة كانوا خايفين أوصل كأس العالم وعشان كدا قرروا رحيلي

وعن مشكلته مع اللاعب عماد متعب قال البدري:” عماد متعب من الناس اللي بحبهم ومقرب مني جدا ... وكان عليه أن يقتنع أن وقت مشاركته أقل وعمري مانزلته اخر دقيقه لأني أحبه جدا ... ولكن هذه سنة الحياة حيث أن وجهة نظر المدرب قد لا تتفق مع اللاعب”.

ورد الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على هجوم الاعلامي ابراهيم فايق عليه بشان عدم وجود اضافات له على المنتخب قائلا:” اضافاتي للمنتخب كانت متمثلة في زيرو ومحمد شريف وافشة وأبو الفتوح والونش .. كل ده مش اضافات؟ اللاعيبة دي دلوقتي أساسيين في المنتخب”.

حسام البدري يرد على هجوم إبراهيم فايق:«طلبني في برنامجه كتير وماروحتش ودي مشكلتي مع الإعلاميين»

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفا:” سبب الهجوم الدائم عليا هو سبب رفضي دعوات البرامج .. ابراهيم فايق كلمني كتير وما كنتش بروح على الرغم من طلباته المستمرة”.

وقال الكابتن حسان البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه تعرض للظلم أثناء قيادته المنتخب، بعد الاستغناء عنه، منوها أنه طالب تأجيل الدوري بشكل يخدم المنتخب ولكن لم يستمع احد لهذا الأمر مما أثر على أداء المنتخب وعدم حدوث انسجام بين اللاعبين .