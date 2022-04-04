/690169/بسمة-وهبة-تداعب-حسام-البدري-بيقولوا-عليك-كشري-ليه-والأخير-يرد-بيشوفوني-في-الملعب-بس

داعبت الاعلامية بسمة وهبة الكابتن حسانم البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قائلة له:” انت بتضحك أهوه يا كابتن .. أمال بيقولو عليك كشري ليه”، ليرد عليها ا لبدري ضاحكا:” عشان بيشوفوني في في الملعب بس”.

دوت الخليج

بسمة وهبة تداعب حسام البدري: بيقولوا عليك كشري ليه؟.. والأخير يرد: بيشوفوني في الملعب بس

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفا:” لم أجامل اي فريق على منتخب مصرن حيث ان مصلحة منتخب مثر كانت دائما في المقدمة بالنسبة لي”.

في سياق أخر رد الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر على ادعاءات البعض بانه سبب في البعد عن المونديال قائلا :" يحب أن يكون هناك فكر ارقى من ذلك وأن نتحدث عن كيفية دعم المنتخب من خلال اراء الخبراء والمختصين من احب معالجة الأخطاء السابقة، مضيفا:” اتحاد الكرة المصري كانوا خايفين أوصل كأس العالم وعشان كدا قرروا رحيلي”.

وتابع البدري انه على الرغم من ذلك انا مستعد للمشاركة برأيي من أجل البحث عم السلبيات التي كانت موجوده في الماضي بدون أي مقابل من أدل تلافي سلبيات الماضي”.

حسام البدري: اتحاد الكرة كانوا خايفين أوصل كأس العالم وعشان كدا قرروا رحيلي

وعن مشكلته مع اللاعب عماد متعب قال البدري:” عماد متعب من الناس اللي بحبهم ومقرب مني جدا ... وكان عليه أن يقتنع أن وقت مشاركته أقل وعمري مانزلته اخر دقيقه لأني أحبه جدا ... ولكن هذه سنة الحياة حيث أن وجهة نظر المدرب قد لا تتفق مع اللاعب”.