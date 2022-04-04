حسام البدري ردا على هجوم إبراهيم فايق:«طلبني في برنامجه كتير وماطلعتش معاه»

/690163/حسام-البدري-ردا-على-هجوم-إبراهيم-فايقطلبني-في-برنامجه-كتير-وماطلعتش-معاه

رد الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على هجوم الاعلامي ابراهيم فايق عليه بشان عدم وجود اضافات له على المنتخب قائلا:” اضافاتي للمنتخب كانت متمثلة في زيرو ومحمد شريف وافشة وأبو الفتوح والونش .. كل ده مش اضافات؟ اللاعيبة دي دلوقتي أساسيين في المنتخب”.

دوت الخليج

حسام البدري يرد على هجوم إبراهيم فايق:«طلبني في برنامجه كتير وماروحتش ودي مشكلتي مع الإعلاميين»

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفا:” سبب الهجوم الدائم عليا هو سبب رفضي دعوات البرامج .. ابراهيم فايق كلمني كتير وما كنتش بروح على الرغم من طلباته المستمرة”.

وقال الكابتن حسان البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه تعرض للظلم أثناء قيادته المنتخب، بعد الاستغناء عنه، منوها أنه طالب تأجيل الدوري بشكل يخدم المنتخب ولكن لم يستمع احد لهذا الأمر مما أثر على أداء المنتخب وعدم حدوث انسجام بين اللاعبين .

حسام البدري : كنت مصمم على النجاح

وتابع البدري :" ما اخدتش موقف من هذا الأمر لاني كنت مكلف وكنت مصمم في النجاح وهذا ما تم بالفعل وصعدت اول مجموعتي حينها مع المنتخب ولن اخسر اي مباراة".

واستطرد الكابتن حسام البدري :" كل مصلحتي كانت لمنتخب مصر .. ولكن لن يساعدني اخد حيث كانت تحماعات المنتخب قبل المباراة ب ٤٨ ساعه وهذا ما كان يؤدي إلى انعدام الانسجام بين اللاعبين ".

واستطرد الكابتن حسام البدري انا مالقتش مساندة وحرصت على النجاح في المنتخب ، منوها أنه لم يخسر اي مباراة مع المنتخب وتاهلت مع المنتخب اول محموعاتي “