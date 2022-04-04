«ربنا نجانا من سيناريو كارثي»..نواب البرلمان عن الإختيار فى جزئه الـ 3 «القرار»: يعكس الرفض الشعبي لجماعة الإخوان الإرهابية..ويؤكد قوة مصر الناعمة فى صناعة الوعي

/690168/ربنا-نجانا-من-سيناريو-كارثينواب-البرلمان-عن--الإختيار-فى-جزئه-الـ-3-القرار-يعكس-الرفض-الشعبي-لجماعة-الإخوان-الإرهابيةويؤكد-قوة-مصر-الناعمة-فى-صناعة-الوعي

أشاد أعضاء مجلس النواب، بقوة وتأثير الجزء الثالث من مسلسل الاختيار “ القرار”، والتى بعثت بمجموعة من الرسائل والكشف عن عدة حقائق وتوثيق جملة من الوقائع بغرض تنشيط الذاكرة المصرية عبر سرد ملحمة التضحيات التي قامت بها الأجهزة الأمنية للتصدي لمخطط إيقاع الدولة المصرية في مربع الفوضى وعدم الاستقرار.

ويستعرض موقع دوت الخليج تعليقات بعض أعضاء مجلس النواب، على مسلسل الإختيار فى نسخته الثالثة.

طارق رضوان: «الإختيار» يعكس الرفض الشعبي لجماعة الإخوان الإرهابية

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالجزء الثالث من مسلسل الإختيار “القرار”، مؤكدا أنه يعد انعكاسا لحالة من الرفض واللفظ ضد جماعة الإخوان الإرهابية، التي لطالما أرادت أن تغير إرادة المولي عز وجل وإرادة شعب آبي أن يقبل يحكم بنظام القطيع. وأكد النائب طارق رضوان، أن الإعلام والدراما يلعبا دور مهما فى المجتمعات كأحد أزراع القوى الناعمة، ومصدر من مصادر زيادة الوعي وبناء الفكر المجتمعي، إضافة إلى دورها في تنمية وعي الشعوب وتحفيز الشباب على تنمية المجتمع وتطويره، ومنع انسياقهم وراء الفكر المتطرف، فضلاعن توعيتهم بأحداث تاريخية لحقبة زمنية فارقة فى تاريخ الوطن.

نائب مستقبل وطن: الإختيار يؤكد « إن ربنا نجانا من سيناريو كارثي»

أشاد النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالحزء الثالث من مسلسل الإختيار “ القرار”، مؤكدا أن أهم ما يميز الأعمال الدرامية الوطنية، إنها تظهر حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية أمام الشعب المصري، مضيفا” بتجبر الثعابين يخرجوا من جحورهم وتظهر حقيقتهم قصاد الشعب اللي كانوا عايزين يضحكوا عليه بإسم الدين”.

وأوضح وكيل صناعة النواب، إن كل ما يدور من أحداث داخل المسلسل موثق بالصوت والصورة، لافتا إلى أن المسلسل استطاع على مدار الحلقتين الأوئل، يؤكد أن هذه الجماعة كانت تخصص جلساتها للتخطيط والتهديد بحرق الممتلكات العامة ومقار الأجهزة الأمنية، مدعين حب الوطن ولتغني بالحديث عن الوطنية والأخلاق والشرف.

وتابع،” عشان كدا كل واحد شاف الحلقتين اللي فاتوا من مسلسل الاختيار ٣ قدر يشوف ازاي جماعة كانت بتحاول تستحوذ على كل حاجة في الدولة وتجرها لمصير مؤلم كان بينتظرنا لو كانت الجماعة ومندوبها استمروا في حكم مصر، عشان كدا كل يوم بنحمد ربنا إنه نجانا من هذا السيناريو الكارثي”.

ووجه النائب محمد مصطفي السلاب، خالص التحية والتقدير، لطاقم العمل على المجهود الكبير المبذول في المسلسل سواء من حيث الكتابة الجيدة للنص أو الأداء أو الإخراج المتمكن، مؤكدا أن مشهد واحد من مسلسل قادر كشف وتوصيل حقائق ومعاني كثيرة لملايين من المواطنين.

ميرفت عبد العظيم: الإختيار أكد قوة مصر الناعمة وتأثيرها فى وجدان المصريين

أشادت النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالجزء الثالث من مسلسل الإختيار” القرار”، مؤكدة أن قوة مصر الناعمة ما زالت هي صاحبة الأثر الأكبر في وجدان المصريين،خاصة إذا واكبت أحداث قريبة عاصرها المصريون وعاشوها بمعاناتها وأفراحها .

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مسلسل الإختيار فى جزئه الثالث، وثق أحداث عظيمة في تاريخ المصريين ويحميها من العبث والتلاعب، لتبقى شاهدا حقيقيا على تلك الحقبة من عمر الوطن ، حيث أصبح أول عملا يظهر فيه رئيس حالي ويسرد ويكشف دوره التاريخي في حماية الدولة المصرية والشعب المصري من التغول والاختطاف.

النائب عمرو السنباطي : الاختيار ٣ يدعم صناعة الوعي و ينقل الحقائق للأجيال القادمة

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، وممثل دائرة مدينة نصر و مصر الجديدة ، أهمية مسلسل " الاختيار ٣" و غيره من الأعمال الفنية التي تساهم في دعم صناعة الوعي ، و نقل الحقائق للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الاختيار من الأعمال الدرامية التى تُجسد اللحظات الهامة و المصيرية التي مر بها الوطن.

جاء ذلك فى تصريحات له الاثنين، مؤكدا أن ما تشهده الدولة من نقلة كبيرة فى كافة المجالات ، يؤكد أنها سارت في الطريق السليم ، و أنه لولا إنقاذ الوطن من مصير فرضته تصرفات الجماعة الإرهابية لما وصلنا لعصر الجمهورية الجديدة ، و لما حققت الدولة هذه المشروعات القومية الكبري التي تحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة .

وأوضح السنباطي أن الدولة المصرية وصلت لمرحلة الاستقرار الحالية ، بعد أن بذلت جهود لمواجهة المؤامرات ضد الدولة المصرية ، موضحًا أن الشعب المصري نفسه وقف ضد من حاول اختطاف الدولة المصرية، و قال السنباطي ان هجوم عناصر الجماعة بالخارج على المسلسل امر طبيعي، لان العمل الفني يفضح مخططاتهم ضد الدولة و مؤسساتها، لتحقيق مصلحة الجماعة وليس المصلحة العليا للوطن .

ووجه السنباطي تحية تقدير لكافة المؤسسات التي وقفت حائط صد ضد محاولات الاضرار بالدولة ، و حمت ارادة الشعب المصري في ثورة ٣٠ يونيو ، الثورة التي انقذت مصر من الفاشية الدينية و حافظت على الهوية المصرية ، حيث و تصدت الدولة لقوى الشر و الظلام و قال السنباطي " لا شك ان ثورة ٣٠ يونيو عبرت عن الإرادة المصرية ،و استردت الهوية التي كادت الجماعة الارهابية أن تطمسها لتحقق اهدافها الخبيثة، و قال السنباطي ان نجاح ثورة ٣٠ يونيو جاء بفضل انحياز القيادة السياسية للانتفاضة الشعبية الكبيرة ، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية وقائدها نحو الجمهورية الجديدة .

احمد مهني: مسلسل الاختيار يكشف ضريبة استعادة الدولة وينشط الذاكرة المصرية عبر سرد ملحمة التضحيات التي قامت بها الأجهزة الأمنية

اشاد النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بقوة وتأثير مسلسل الاختيار3 والتى تكمن فى صياغة مجموعة من الرسائل والكشف عن عدة حقائق وتوثيق جملة من الوقائع بغرض تنشيط الذاكرة المصرية عبر سرد ملحمة التضحيات التي قامت بها الأجهزة الأمنية للتصدي لمخطط إيقاع الدولة المصرية في مربع الفوضى وعدم الاستقرار

واضاف مهني، لقد اتسع العنف في تلك الفترة ليشمل كافة فئات المجتمع عبر استهداف مؤسسات الدولة وكل الأطراف المشاركة فى ثورة 30 يونيو، إذ تبنت اللجان النوعية للإخوان عدة أعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة، والشرطة، والقضاء والاعلام ورجال الدين، كما لم تسلم دور العبادة من عنف وإرهاب الجماعة.

واكمل عضو مجلس النواب، أن مسلسل الاختيار3 يكشف حجم التحديات التي واجهتها الدولة ما كان يستلزم تقديم عدد من التضحيات ودفع ضريبة لاستعادة الدولة من تلك الأيادي التي سعت لاختطافها وعملت على احداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار من خلال محاولة هدم الدولة ومفاصلها والنيل من أجهزتها ومؤسساتها.

ووجه احمد مهني، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لفخامة الرئيس السيسي، على ما قام به من اجل استعادة الدولة المصرية والتى كانت مخطوفة على يد الجماعة الارهابية، وقدم التعازى لكل الشهداء الأبرار اللذين ضحوا من اجل مصرنا الحبيبة، والتى لولا هذه التضحيات لما كنا نعمنا بالجمهورية الجديدة والاستقرار السياسي والاجتماعي وبناء الدولة المصرية من جديد.