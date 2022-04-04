بث مباشر.. صلاتى العشاء والتراويح من الأزهر الشريف

جدة - نرمين السيد - تقدم الصفحة الرسمية للأزهر الشريف بثا مباشر لصلاتى العشاء وتراويح ليلة رابع أيام رمضان لعام 1443.



جدة - نرمين السيد - تقدم الصفحة الرسمية للأزهر الشريف بثا مباشر لصلاتى العشاء وتراويح ليلة رابع أيام رمضان لعام 1443. وتحرص الصفحة الرسمية للأزهر على تقديم البث المباشر لصلاة التروايح خلال ليالى شهر رمضان الكريم.

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