عاجل.. شكرى: الجانب العربى عرض الوساطة لحل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، خلال وقائع المؤتمر الصحفى المشترك بين وزير الخارجية الروسى سيرجى مع مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة فى أوكرانيا، أن الدول العربية تدرك خطورة تداعيات الأزمة فى أوكرانيا على السلم والأمن الدوليين.

وأكد شكرى على دعم مسار التفاوض المباشر بين ورسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن التحرك العربى لحل الأزمة الأوكرانية جاء لخطورة الوضع، داعيا للجوء للحلول السلمية فى الأزمة الأوكرانية.

وعقد وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، جلسة مشاورات فى موسكو، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بشأن الأزمة فى أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩ ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية قد وصلوا، فى وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، فى إطار زيارتهم الحالية سعيًا نحو المساهمة فى إيجاد حل دبلوماسى للأزمة فى أوكرانيا.