المترو تواصل توزيع وجبات الإفطار على الصائمين (صور)

جدة - نرمين السيد - واصلت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لليوم الثالث على التوالى توزيع الوجبات على الصائمين بالمحطات وقطارات المترو. توزيع عدد ٥ الاف وجبة لإفطار صائم بمحطات مترو الأنفاق التبادلية بالخط الأول والثانى





جاء ذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصرى وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، بناء على تعليمات المهندس كامل الوزير وزير النقل، بتوزيع 500 وجبة خفيفة يوميا على جميع الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب. ويتم التوزيع داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو الأكثر كثافة "الشهداء - أنور السادات - العتبة - المرج الجديدة - جامعة القاهرة، شبرا الخيمة - كلية الزراعة - روض الفرج -السيدة زينب". جدير بالذكر أن هذه الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد 150 ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الانتهاء من شهر رمضان المبارك.

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